На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Работник рыболовецкого стана на Сахалине погиб при нападении медведя, сообщили РИА Новости в отделении полиции Смирныховского района (центральная часть острова).

"Трагедия произошла в четверг днем. Еще живого мужчину с тяжелыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах", который расположен недалеко от стана", - поделился собеседник.

По информации полиции, мужчина скончался при транспортировке в больницу. В районе происшествия работает оперативно-следственная группа, туда же выехали сотрудники местного лесничества.