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РИА Новости

На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина

07:57 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья ПарамоноваМедведи
Медведи
© РИА Новости / Наталья Парамонова
Медведи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Работник рыболовецкого стана на Сахалине погиб при нападении медведя, сообщили РИА Новости в отделении полиции Смирныховского района (центральная часть острова).
"Трагедия произошла в четверг днем. Еще живого мужчину с тяжелыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах", который расположен недалеко от стана", - поделился собеседник.
Бурый медведь
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По информации полиции, мужчина скончался при транспортировке в больницу. В районе происшествия работает оперативно-следственная группа, туда же выехали сотрудники местного лесничества.
Обстоятельства происшествия пока не смогли прокомментировать ни в полиции, ни в региональном минлесхозе.
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