Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первый по очереди претендент на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве стоит в очереди с 17 сентября, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж в магазине.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начнутся 20 сентября одновременно с другими государствами. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.

"С 17 числа. Здесь не было очередей, зато я каждый день подходил - днем вечером и ближе к ночи", - рассказал Алексей, который первым стоит в очереди на покупку нового iPhone на Тверской.

По его словам, он не планирует покупать себе новый смартфон. "Я не себе, я продаю место. У меня заказ на 30 тысяч за место. Покупатель хочет купить iPhone 11 Pro Max", - сообщил он.

Ранее представители ряда ритейлеров сообщили РИА Новости, что запаслись достаточным количеством смартфонов от Apple, и впервые за несколько лет старт продаж может обойтись без очередей.