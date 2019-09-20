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РИА Новости

Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди

08:18 20.09.2019
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© REUTERS / Stephen LamПрезентация iPhone 11 в Купертино
Презентация iPhone 11 в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первый по очереди претендент на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве стоит в очереди с 17 сентября, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж в магазине.
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начнутся 20 сентября одновременно с другими государствами. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.
"С 17 числа. Здесь не было очередей, зато я каждый день подходил - днем вечером и ближе к ночи", - рассказал Алексей, который первым стоит в очереди на покупку нового iPhone на Тверской.
По его словам, он не планирует покупать себе новый смартфон. "Я не себе, я продаю место. У меня заказ на 30 тысяч за место. Покупатель хочет купить iPhone 11 Pro Max", - сообщил он.
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
16 сентября, 18:50РИА Новости
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Ранее представители ряда ритейлеров сообщили РИА Новости, что запаслись достаточным количеством смартфонов от Apple, и впервые за несколько лет старт продаж может обойтись без очередей.
Все крупнейшие российские ритейлеры начнут продажи новинок в Москве в 8.00 мск, также покупку можно оформить в интернет-магазинах.
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Apple iPhoneМоскваРоссияТехнологииЭкономика
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