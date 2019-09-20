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РИА Новости

Дальневосточный леопард Катюша принесла потомство – двух котят в Приморье

07:22 20.09.2019
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Леопард Катюша (Leo 55F), обрадовала своих хранительниц - воспитанниц пансиона Минобороны своим потомством – двумя котятами, которых самая редкая кошка планеты вынесла "на свет", сообщает нацпрак "Земля леопарда".
"Леопард под номером Leo 55F с котятами была зарегистрирована фотоловушками "Земли леопарда" у границы с Китаем. Катюша, как ее назвали дочери российских военнослужащих из пансиона Минобороны, для выращивания потомства предпочла территорию российского национального парка", - сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".
Дальневосточный леопард Leo 55F Катюша порадовала своих хранителей – учениц московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ". Хранители – это своеобразные "крестные" дальневосточных леопардов, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях.
Как сообщают специалисты, леопард Катюша долгое время успешно скрывала котят – в объективы автоматических камер детеныши попали уже подростками, в возрасте более года. Воспитанницы пансионата с воодушевлением приветствовали новости.
Дальневосточный леопард
23 мая, 10:00РИА Новости
Популяция дальневосточного леопарда с 1990-х годов выросла более чем втрое
Воспитанницы пансиона получили возможность внести вклад в дело сохранения редкой кошки в 2017 году за активное участие в событиях Года экологии. Девочки занимались экопросвещением в Москве, готовили выставки на тему экологии и даже стали участниками смены юных экологов в МДЦ "Артек". Титул Хранителя ученицы получили в качестве благодарности от АНО "Дальневосточные леопарды".
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Земля - РИА НаукаНациональный парк "Земля леопарда"АртекРоссияОбщество
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