Дальневосточный леопард Катюша принесла потомство – двух котят в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Леопард Катюша (Leo 55F), обрадовала своих хранительниц - воспитанниц пансиона Минобороны своим потомством – двумя котятами, которых самая редкая кошка планеты вынесла "на свет", сообщает нацпрак "Земля леопарда".

"Леопард под номером Leo 55F с котятами была зарегистрирована фотоловушками "Земли леопарда" у границы с Китаем. Катюша, как ее назвали дочери российских военнослужащих из пансиона Минобороны, для выращивания потомства предпочла территорию российского национального парка", - сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Дальневосточный леопард Leo 55F Катюша порадовала своих хранителей – учениц московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ". Хранители – это своеобразные "крестные" дальневосточных леопардов, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях.

Как сообщают специалисты, леопард Катюша долгое время успешно скрывала котят – в объективы автоматических камер детеныши попали уже подростками, в возрасте более года. Воспитанницы пансионата с воодушевлением приветствовали новости.