Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта.

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО–Югре – в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе – в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.