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РИА Новости

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

07:12 20.09.2019 (обновлено: 07:28 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
В Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта.
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО–Югре – в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе – в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей данные о возможностях трудоустройства. В настоящее время на портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме соискателей.
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РострудРоссияОбществоЭкономика
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