Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек скончался в результате стрельбы, произошедшей в Вашингтоне в ночь на пятницу.

"В ходе расследования мы установили, что шесть человек получили огнестрельные ранения. Позже один из них скончался, остальные пять были доставлены в местные больницы с ранениями различной степени тяжести: от легкой до критической", - заявил представитель полиции американской столицы Стюарт Эмерман.