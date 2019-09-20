В России могут отменить некоторые профессиональные праздники, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд старейших профессиональных праздников могут отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, об этом пишет Ряд старейших профессиональных праздников могут отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, об этом пишет "Коммерсантъ"

В частности, по данным издания, могут быть признаны утратившими силу постановления Совнаркома СССР, вводящие День железнодорожника. Аналогичная судьба может постичь постановление Совмина СССР 1967 года о праздновании Дня радио и принятое в 1933 году постановление Совнаркома о праздновании Дня воздушного флота, ставшего профессиональным праздником авиаторов.

В Минтрансе воздержались от комментариев, в Минкомсвязи пояснили, что поручение правительства сейчас находится в работе, и отметили, что День радио включен в общий список актов СССР и РСФСР, которых отмена не коснется.

Ранее в пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что с 1 февраля 2020 года могут признать утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год.

Как объяснял вице-премьер Константин Чуйченко, эти нормативные акты подпадут под масштабную ревизию законов — так называемую регуляторную гильотину.