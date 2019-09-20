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РИА Новости

В России могут отменить некоторые профессиональные праздники, сообщили СМИ

06:08 20.09.2019 (обновлено: 08:26 20.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации на Красной площади
Участники первомайской демонстрации на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ряд старейших профессиональных праздников могут отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, об этом пишет "Коммерсантъ".
В частности, по данным издания, могут быть признаны утратившими силу постановления Совнаркома СССР, вводящие День железнодорожника. Аналогичная судьба может постичь постановление Совмина СССР 1967 года о праздновании Дня радио и принятое в 1933 году постановление Совнаркома о праздновании Дня воздушного флота, ставшего профессиональным праздником авиаторов.
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В Минтрансе воздержались от комментариев, в Минкомсвязи пояснили, что поручение правительства сейчас находится в работе, и отметили, что День радио включен в общий список актов СССР и РСФСР, которых отмена не коснется.
Ранее в пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что с 1 февраля 2020 года могут признать утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год.
Как объяснял вице-премьер Константин Чуйченко, эти нормативные акты подпадут под масштабную ревизию законов — так называемую регуляторную гильотину.
Конкретный список отменяемых правовых актов должны подготовить к 15 ноября, свои предложения профильные ведомства обязаны внести к 10 октября.
Дом правительства РФ
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День железнодорожника в РоссииДень радиоКоммерсантъРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как можно отменить чей-то праздник? Это что дело государства? Они не были выходными. Железнодорожники если отмечали, так и будут отмечать. Откуда у нас это бессмысленное законотворчества, может быть, нашему Премьеру пойти работать по специальности - просто юристом и не мучть страну своей стратью к законодательному урегулированию человеческих чувств и воспирятия жизни?
20 сентября, 07:14
НЛНаталья Лобова
8930203
Профессиональные праздники не являются не рабочим днем, а поэтому какой смысл в этой отмене? Заставь дурака богу молиться он и лоб расшибёт.
20 сентября, 07:04
NNikki_5519
9000002
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