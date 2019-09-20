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РИА Новости

Задержанные северокорейские суда доставили в Находку

05:33 20.09.2019 (обновлено: 08:42 20.09.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФСудно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
По его словам, суда находятся на рейде, рыбаки пока останутся на их борту.
Во вторник экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу в Японском море, четверо пограничников получили ранения. После этого возбудили уголовное дело, а также задержали две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданина КНДР.
Среди иностранцев есть пострадавшие. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
18 сентября, 16:11РИА Новости
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
В водах у российских границ сохраняется проблема браконьерства. В прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержали 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфисковали 27.
ФСБ при этом отметило значительное снижение "подфлажников" — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.
Представитель погрануправления уточнил, что допрос корейских моряков будет проходить в присутствии представителя генконсульства КНДР.
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ФСБ РФКНДРРоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Не удивлюсь если все и всех отпустят домой
20 сентября, 05:56
sserj1679
1000311
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