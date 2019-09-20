Задержанные северокорейские суда доставили в Находку

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

По его словам, суда находятся на рейде, рыбаки пока останутся на их борту.

Во вторник экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу в Японском море, четверо пограничников получили ранения. После этого возбудили уголовное дело, а также задержали две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданина КНДР.

Среди иностранцев есть пострадавшие. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.

В водах у российских границ сохраняется проблема браконьерства. В прошлом году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержали 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них конфисковали 27.

ФСБ при этом отметило значительное снижение "подфлажников" — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.