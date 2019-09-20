Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T08:27Z
https://ria.ru/20190920/1558874285.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153147/51/1531475116_0:156:2730:1692_1036x0_80_0_0_b44fab4d829a9b0a10416e2965c42a53.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба

05:06 20.09.2019 (обновлено: 08:27 20.09.2019)
3103
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
АЛЕППО (Сирия), 20 сен — РИА Новости. Боевики антиправительственных группировок в провинции Идлиб на севере Сирии не выпускают местных жителей на подконтрольные правительству территории, сообщил бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла, ответственный за организацию гуманитарного коридора.
По его словам, открывшийся на днях после долгого перерыва пункт пропуска "Абу-эд-Духур" для выхода мирного населения и желающих сложить оружие мятежников пустует.

"Ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит", — рассказал генерал.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур", закрытый с марта по декабрь 2018 года, вновь открылся 13 сентября по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон в тесном взаимодействии с сирийской стороной.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Вчера, 20:52Радио Sputnik
Совбез ООН отклонил российско-китайский проект резолюцию по Идлибу
С 4 марта 2018 года идлибскую зону деэскалации покинули почти 45 тысячи человек. Они вывезли с собой около 4,7 тысячи транспортных средств и почти 55 тысяч голов скота.
Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году территория трех этих зон перешла под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
50014212
Обсудить 2
Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
РИА
Новости
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Загадка "атаки дронов": она была выгодна многим, но только не Ирану
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Лента
новостей
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
В США не хватает долларов: у американских банков кончились деньги
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступает на 17-м саммите Международной организации франкофонии в Ереване. 11 октября 2018
Новости политкорректности: восхищение чужим — это расизм
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Прокуратура Венесуэлы опубликовала новые фото Гуаидо с членами наркокартеля
Ребенок у Вечного огня во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великом Новгороде
В ФРГ установили личности двух карателей, причастных к геноциду в годы ВОВ
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Министр армии США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
07:46В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
Лента новостейМолния