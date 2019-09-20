Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба

АЛЕППО (Сирия), 20 сен — РИА Новости. Боевики антиправительственных группировок в провинции Идлиб на севере Сирии не выпускают местных жителей на подконтрольные правительству территории, сообщил бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла, ответственный за организацию гуманитарного коридора.

По его словам, открывшийся на днях после долгого перерыва пункт пропуска "Абу-эд-Духур" для выхода мирного населения и желающих сложить оружие мятежников пустует.

"Ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит", — рассказал генерал.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур", закрытый с марта по декабрь 2018 года, вновь открылся 13 сентября по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон в тесном взаимодействии с сирийской стороной.

С 4 марта 2018 года идлибскую зону деэскалации покинули почти 45 тысячи человек. Они вывезли с собой около 4,7 тысячи транспортных средств и почти 55 тысяч голов скота.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году территория трех этих зон перешла под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.