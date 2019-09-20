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РИА Новости

Boeing провела успешное испытание первого беспилотного самолета-заправщика

04:58 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Компания Boeing совместно с ВМС США успешно завершила первый испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray ("Скат"), говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
"Испытательный объект MQ-25, известный как T1, выполнил автономный полет под руководством летчиков-испытателей Boeing, управлявших полетом с наземного поста управления в аэропорту MidAmerica в городе Маскута в штате Иллинойс", - говорится в заявлении.
Как отмечает компания, самолет автономно вырулил на взлетную полосу и поднялся в воздух, после чего пролетел по заранее установленному маршруту.
"Испытание подтвердило основные функции полета самолета и работу с наземной станцией управления", - говорится а заявлении.
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Ранее сообщалось, что  Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.
Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.
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