КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ

ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
Специалисты института проанализировали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs Inc., и считают, что появление на берегу порта Синпхо, где находится судоверфь КНДР, 12 столбов, а затем некоего сооружения длиной 100 метров говорит о подготовке Северной Кореей к спуску на воду новой подводной лодки, слухи о которой последнее время активно обсуждаются в мировых СМИ. Предположительно, лодка может нести баллистические ракеты.
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В июле Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробности ни о самой подлодке, ни ее оснащении не приводились. Министерство обороны Южной Кореи считает, что новая подлодка КНДР может нести по меньшей мере три баллистические ракеты.
В конце августа были обнародованы выводы американских ученых из исследовательского проекта Beyond Parallel, спонсируемого американским аналитическим Центром стратегических и международных исследований (CSIS), которые на основании данных спутников утверждали, что имеются "косвенные доказательства строительства новой подводной лодки с баллистическими ракетами, предварительные данные свидетельствуют, что проводятся подготовительные работы для проведения испытаний". Единственными доказательствами подготовки к испытаниям служили краны и буксиры, изображенные на снимках.
Ранее в этом году южнокорейская газета "Чосон Ильбо" сообщила, что Северная Корея может вести строительство подобной подводной лодки. Впервые о возможности таких разработок сообщил портал 38 North в 2016 году. Тогда в районе порта Синпхо со спутника был обнаружен объект диаметром около 10 метров, который, как предполагается, мог быть прочным корпусом подлодки. При этом его размеры превышают размеры самой крупной на тот момент модели субмарин на вооружении КНДР. Как пишет газета, расчеты показывают, что при таком диаметре корпуса водоизмещение новой подводной лодки должно составлять около 3000 тонн, соответственно, она должна быть способна нести 3-4 баллистические ракеты.