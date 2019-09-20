КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ

ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.

Специалисты института проанализировали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs Inc., и считают, что появление на берегу порта Синпхо, где находится судоверфь КНДР, 12 столбов, а затем некоего сооружения длиной 100 метров говорит о подготовке Северной Кореей к спуску на воду новой подводной лодки, слухи о которой последнее время активно обсуждаются в мировых СМИ. Предположительно, лодка может нести баллистические ракеты.

В июле Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробности ни о самой подлодке, ни ее оснащении не приводились. Министерство обороны Южной Кореи считает, что новая подлодка КНДР может нести по меньшей мере три баллистические ракеты.

В конце августа были обнародованы выводы американских ученых из исследовательского проекта Beyond Parallel, спонсируемого американским аналитическим Центром стратегических и международных исследований (CSIS), которые на основании данных спутников утверждали, что имеются "косвенные доказательства строительства новой подводной лодки с баллистическими ракетами, предварительные данные свидетельствуют, что проводятся подготовительные работы для проведения испытаний". Единственными доказательствами подготовки к испытаниям служили краны и буксиры, изображенные на снимках.