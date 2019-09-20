Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T04:40Z
https://ria.ru/20190920/1558874123.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155799/81/1557998163_0:138:1559:1015_1036x0_80_0_0_ce36830ba215ce8b44307272d7bb940a.jpg
РИА Новости

КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ

04:40 20.09.2019
537
© KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки
© KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки. Архивное фото
ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
Специалисты института проанализировали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs Inc., и считают, что появление на берегу порта Синпхо, где находится судоверфь КНДР, 12 столбов, а затем некоего сооружения длиной 100 метров говорит о подготовке Северной Кореей к спуску на воду новой подводной лодки, слухи о которой последнее время активно обсуждаются в мировых СМИ. Предположительно, лодка может нести баллистические ракеты.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
18 сентября, 17:53РИА Новости
США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия
В июле Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробности ни о самой подлодке, ни ее оснащении не приводились. Министерство обороны Южной Кореи считает, что новая подлодка КНДР может нести по меньшей мере три баллистические ракеты.
В конце августа были обнародованы выводы американских ученых из исследовательского проекта Beyond Parallel, спонсируемого американским аналитическим Центром стратегических и международных исследований (CSIS), которые на основании данных спутников утверждали, что имеются "косвенные доказательства строительства новой подводной лодки с баллистическими ракетами, предварительные данные свидетельствуют, что проводятся подготовительные работы для проведения испытаний". Единственными доказательствами подготовки к испытаниям служили краны и буксиры, изображенные на снимках.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
25 апреля, 21:17РИА Новости
Япония призвала КНДР продемонстрировать шаги к отказу от ядерного оружия
Ранее в этом году южнокорейская газета "Чосон Ильбо" сообщила, что Северная Корея может вести строительство подобной подводной лодки. Впервые о возможности таких разработок сообщил портал 38 North в 2016 году. Тогда в районе порта Синпхо со спутника был обнаружен объект диаметром около 10 метров, который, как предполагается, мог быть прочным корпусом подлодки. При этом его размеры превышают размеры самой крупной на тот момент модели субмарин на вооружении КНДР. Как пишет газета, расчеты показывают, что при таком диаметре корпуса водоизмещение новой подводной лодки должно составлять около 3000 тонн, соответственно, она должна быть способна нести 3-4 баллистические ракеты.
1401000
Обсудить 0
ЯпонияКим Чен ЫнКНДРБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Boeing провела успешное испытание первого беспилотного самолета-заправщика
РИА
Новости
Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В ОДК рассказали о коммерческих перспективах новейшего двигателя ПД-14
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
СМИ связали жалобу американского разведчика на Трампа с Украиной
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
Полицейские на дороге, которая ведет к дому бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Посетители у авиационного двигателя на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации
ОДК надеется выйти на китайский рынок гражданской авиатехники
Всеармейские соревнования Уверенный прием
Более 15 тысяч военнослужащих провели боевые стрельбы на Дальнем Востоке
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
Последствия урагана Майкл в Панама-Сити, Флорида, США
Ураган "Джерри" в Атлантике усилился до второй категории
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Правительство Челябинской области сложило полномочия
09:26В еще одном приморском селе нашли очаг африканской чумы свиней
09:25Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей и лесов
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
Лента новостейМолния