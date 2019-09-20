Более 15 тысяч военнослужащих провели боевые стрельбы на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Масштабную комплексную тренировку по управлению огнем провели в войсках Восточного военного округа под руководством командующих объединениями, сообщает начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"На полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях более 15 тысяч военнослужащих выполнили боевые стрельбы из различных типов вооружения. Условного противника уничтожили расчеты реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г", "Ураган", - сообщил Гордеев.

Артиллеристы также выполнили огневые задачи с применением самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "МСТА-С", минометных комплексов "Сани", 240-мм самоходных минометов "Тюльпан". В масштабных тренировках были задействованы экипажи противотанковых ракетных комплексов "Конкурс", "Штурм-С" и "Корнет"; к комплексной тренировке были привлечены экипажи танков Т-72Б, недавно поступивших на вооружение Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-2.

При выполнении поставленных командованием огневых задач подразделения совершили марши на штатной технике в заданные районы, где выполнили нормативы по инженерному оборудованию позиций, созданию запасных и ложных огневых точек. Во время практических стрельб применялись различные типы боеприпасов - стрельба велась как прямой, так и полупрямой наводкой и из закрытых позиций.