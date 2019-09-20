Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T04:35Z
https://ria.ru/20190920/1558874089.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155201/74/1552017468_0:79:3078:1811_1036x0_80_0_0_52db8531cc4d1ac82c8fc24232d90b45.jpg
РИА Новости

Более 15 тысяч военнослужащих провели боевые стрельбы на Дальнем Востоке

04:35 20.09.2019
355
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВсеармейские соревнования "Уверенный прием"
Всеармейские соревнования Уверенный прием
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Масштабную комплексную тренировку по управлению огнем провели в войсках Восточного военного округа под руководством командующих объединениями, сообщает начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
"На полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях более 15 тысяч военнослужащих выполнили боевые стрельбы из различных типов вооружения. Условного противника уничтожили расчеты реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г", "Ураган", - сообщил Гордеев.
Артиллеристы также выполнили огневые задачи с применением самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "МСТА-С", минометных комплексов "Сани", 240-мм самоходных минометов "Тюльпан". В масштабных тренировках были задействованы экипажи противотанковых ракетных комплексов "Конкурс", "Штурм-С" и "Корнет"; к комплексной тренировке были привлечены экипажи танков Т-72Б, недавно поступивших на вооружение Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-2.
При выполнении поставленных командованием огневых задач подразделения совершили марши на штатной технике в заданные районы, где выполнили нормативы по инженерному оборудованию позиций, созданию запасных и ложных огневых точек. Во время практических стрельб применялись различные типы боеприпасов - стрельба велась как прямой, так и полупрямой наводкой и из закрытых позиций.
ПВО России
01:10РИА Новости
Ракетчики ЮВО провели боевые учения в горах Северного Кавказа
В масштабной тренировке также задействовали около 20 беспилотных летательных аппаратов, в том числе, "Орлан-10", "Застава", "Тахион". Расчеты беспилотников координировали нанесение ударов по позициям условного противника и вели воздушную разведку местности с целью обнаружения "диверсантов" у позиций войск.
400000
Обсудить 0
Министерство обороны РФВладивостокРоссияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Спасательный глубоководный аппарат Бестер-1
Спасатели ТОФ эвакуировали "космический корабль" в рамках учений
РИА
Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки
КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ
Стрельба в Вашингтоне. Фото с места
В Вашингтоне произошла стрельба, шесть человек пострадали, сообщают СМИ
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
Лента
новостей
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару представит на ГА ООН объективные данные о пожарах в Амазонии
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
Оздоровительный лагерь Сосновый в Свердловской области
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Полицейские на дороге, которая ведет к дому бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
Совет Безопасности ООН осудил теракты в Афганистане
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Boeing провела успешное испытание первого беспилотного самолета-заправщика
Ребенок у Вечного огня во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великом Новгороде
В ФРГ установили личности двух карателей, причастных к геноциду в годы ВОВ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
07:46В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
Лента новостейМолния