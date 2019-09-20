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РИА Новости
Культура

Умер французский актер Шарль Жерар

04:23 20.09.2019 (обновлено: 04:48 20.09.2019)
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© JOEL SAGETШарль Жерар
Шарль Жерар
© JOEL SAGET
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Во Франции на 97 году жизни скончался актер Шарль Жерар, известный своими многочисленными ролями у режиссера Клода Лелуша, а также второстепенной ролью в фильме "Игрушка" Франсиса Вебера, сообщает издание Monde.
Жерар имеет армянское происхождение, его настоящая фамилия Ачемян. Актер родился в 1926 году в Стамбуле, однако позже семья переехала во Францию.
Известность к нему пришла после знакомства со знаменитым режиссером Клодом Лелушем в 1970 году. Жерар сыграл в 18 картинах режиссера, среди которых были "Мошенник", "С Новым годом!", "Мужчина и женщина: двадцать лет спустя" и " Приключение есть приключение".
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