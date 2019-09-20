Умер французский актер Шарль Жерар

Жерар имеет армянское происхождение, его настоящая фамилия Ачемян. Актер родился в 1926 году в Стамбуле, однако позже семья переехала во Францию.

Известность к нему пришла после знакомства со знаменитым режиссером Клодом Лелушем в 1970 году. Жерар сыграл в 18 картинах режиссера, среди которых были "Мошенник", "С Новым годом!", "Мужчина и женщина: двадцать лет спустя" и " Приключение есть приключение".