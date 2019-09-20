Болсонару представит на ГА ООН объективные данные о пожарах в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сен – РИА Новости. Бразилия на заседании Генассамблеи ООН представит объективную информацию о ситуации с лесными пожарами в Амазонии, сообщил президент страны Жаир Болсонару, чье заявление транслировалось в Бразилия на заседании Генассамблеи ООН представит объективную информацию о ситуации с лесными пожарами в Амазонии, сообщил президент страны Жаир Болсонару, чье заявление транслировалось в Facebook

"Я буду в Нью-Йорке в следующий вторник, я готовлю достаточно объективную речь, отличающуюся от (информации) других президентов", - сказал он.

Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", продолжаются уже больше месяца, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.