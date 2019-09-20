После пожаров в ряде регионов требуется мораторий на охоту, считает ученый

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временный мораторий на охоту следует ввести в пострадавших от природных пожаров регионах России, чтобы дать численности животных восстановиться, заявил РИА Новости директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин.

Ранее Рослесхоз сообщил, что в РФ в этом году горели леса на площади около 9 миллионов гектаров. Самые большие масштабы пожары приняли в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее в СМИ и социальных сетях высказывалось мнение о большом количестве животных, погибших из-за пожаров.

"Сказанного достаточно, чтобы предложить хотя бы на год объявить мораторий на охоту в пострадавших регионах и чтобы в очередной раз отметить, что стране необходима система учета биоресурсов - одного из ее главных национальных богатств, пусть страна об этом в целом догадывается очень слабо. Учета и отслеживания состояния биоресурсов во времени", - заявил Калякин.

Ученый добавил, что, пытаясь выжить, животные перемещались в новые места обитания. Кроме того, в течение длительного периода времени, скорее всего, они испытывали дефицит корма. По мнению эксперта, этот период может продлиться для них надолго.