СМИ связали жалобу американского разведчика на Трампа с Украиной

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Жалобу в отношении президента США Дональда Трампа и его разговора с иностранным лидером подал представитель американской разведки на Украине, сообщает газета Жалобу в отношении президента США Дональда Трампа и его разговора с иностранным лидером подал представитель американской разведки на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух бывших чиновников.

Ранее издание писало, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание.

Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Сам Трамп ранее назвал фейком публикацию в СМИ о том, что он якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров.

"Жалоба на президента Трампа была подана представителем разведки на Украине. За две с половиной недели до подачи жалобы Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским", - пишет газета.