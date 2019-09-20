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РИА Новости
Туризм

СМИ: в турецком отеле двух детей из России облили горящим маслом

03:41 20.09.2019 (обновлено: 03:42 20.09.2019)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Туристы на пляже
Бодрум. Туристы на пляже
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. Об этом сообщает екатеринбургский портал E1.ru со ссылкой на отца пострадавших.
По словам мужчины, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля.
"Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени", - сообщил мужчина.
При этом собеседник портала отметил, что первую помощь оказали туристы из Германии и Нидерландов, в то время как "соотечественники стояли в стороне и снимали происходящее".
Отец пострадавших детей также заявил, что у него нет претензий к отелю, где произошел инцидент, поскольку его владельцы взяли на себя вину за случившееся и оплатили лечение, а также перелет в Россию.
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции". По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян.
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Не понимаю что такого людей тянет отдыхать в Турцию. Во Франции тоже есть пляжи, в Греции, в Италии, в Хорватии, в Испании. Да там отдохнуть чтоб денег нужно больше. Но стоимость этого отдыха будет не больше чем в Крыму и качество обслуживания в тысячи раз лучше. Хотели подешевле, получили.
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