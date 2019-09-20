В Сальвадоре приговорили к двум годам осужденного экс-президента за взятку

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен – РИА Новости. Суд Сальвадора приговорил к двум годам тюрьмы экс-президента страны Элиаса Антонио Саку за подкуп работника суда, сообщает издание La Prensa.

По данным прокуратуры Сака дал взятку, чтобы получить информацию по гражданскому делу, в котором он участвовал.

Экс-президент в прошлом году уже был приговорен к 10 годам тюрьмы за хищения и отмывание денег и активов. Он стал первым бывшим президентом, приговоренным за преступления, связанные с коррупцией.

Сака был задержан в октябре 2016 года по подозрению в коррупции и растрате государственных средств. Также его обвиняли в незаконном обогащении после того, как он не смог объяснить происхождение 5 миллионов долларов, которые лежали на его счетах еще до истечения президентского мандата.