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РИА Новости

В Сальвадоре приговорили к двум годам осужденного экс-президента за взятку

03:39 20.09.2019 (обновлено: 03:41 20.09.2019)
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© Flickr / Yiftah LiebermanВид на Сан-Сальвадор
Вид на Сан-Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Экс-президента Сальвадора приговорили еще к двум годам за взятку
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен – РИА Новости. Суд Сальвадора приговорил к двум годам тюрьмы экс-президента страны Элиаса Антонио Саку за подкуп работника суда, сообщает издание La Prensa.
По данным прокуратуры Сака дал взятку, чтобы получить информацию по гражданскому делу, в котором он участвовал.
Экс-президент в прошлом году уже был приговорен к 10 годам тюрьмы за хищения и отмывание денег и активов. Он стал первым бывшим президентом, приговоренным за преступления, связанные с коррупцией.
Сака был задержан в октябре 2016 года по подозрению в коррупции и растрате государственных средств. Также его обвиняли в незаконном обогащении после того, как он не смог объяснить происхождение 5 миллионов долларов, которые лежали на его счетах еще до истечения президентского мандата.
Сака занимал пост президента страны с 2004 по 2009 год.
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