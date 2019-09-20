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РИА Новости

Трамп заявил, что провел "приятную встречу" с Цукербергом в Белом доме

03:32 20.09.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
Президент США Дональд Трамп во время визита на участок пограничной стены между США и Мексикой
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел приятную встречу с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме.
Ранее в графике президента эта встреча не значилась. "Приятная встреча с Марком Цукербергом в Овальном кабинете сегодня", - написал Трамп у себя в Twitter. Президент также выложил фотографию со встречи.
В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в конгрессе США.
Ранее юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав четырех крупнейших технологических компаний США в рамках антимонопольного расследования. Запрос юридического комитета был направлен компаниям Facebook, Google, Apple и Amazon. Компании должны будут предоставить данные, в том числе электронные сообщения и записи телефонных разговоров руководства, в срок не позднее 14 октября 2019 года. Среди руководящих лиц, которым необходимо будет предоставить информацию, основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж, Эрик Шмидт, глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.
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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что генеральные прокуроры ряда штатов США готовятся официально начать антимонопольное расследование против Facebook и Google.
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РИА Новости. Итоги дняТим КукМарк ЦукербергСШАFacebook, Inc.ТехнологииВ мире
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