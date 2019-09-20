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РИА Новости

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах

03:30 20.09.2019 (обновлено: 04:29 20.09.2019)
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© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТамОздоровительный лагерь "Сосновый" в Свердловской области
Оздоровительный лагерь Сосновый в Свердловской области
© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТам
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, в ведомстве получают большое количество жалоб от граждан на подобные заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, наделяющий регионы правом вводить запрет на продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собрания собственников квартир в них.
"Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что в ведомство поступает большое количество обращений от граждан, которые жалуются на работу заведений в жилых домах, реализующих алкоголь в розницу.
Витрина с алкогольной продукцией
17 сентября, 16:24РИА Новости
Эксперт оценил идею о запрете продажи алкоголя в барах в жилых домах
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РоспотребнадзорГосдума РФРоссияОбщество
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