Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах

© Фото : официальный канал СК России в мессенджере ТамТам Оздоровительный лагерь "Сосновый" в Свердловской области

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, в ведомстве получают большое количество жалоб от граждан на подобные заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, наделяющий регионы правом вводить запрет на продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собрания собственников квартир в них.

"Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания", - говорится в сообщении.