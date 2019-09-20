"Алроса" видит в торговых войнах риски для алмазно-бриллиантового рынка

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. АК "Алроса" видит в продолжении торговых войн риски для алмазно-бриллиантового рынка, но рассчитывает на его восстановление в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский.

Он отметил, что сегодня сегмент производства бриллиантов и изготовления ювелирных изделий с ними переживает непростой период, поскольку одновременно сошлись сразу несколько негативных макроэкономических и отраслевых факторов. Соответственно, по цепочке отреагировал спрос на алмазы. Вместе с тем, оптимистично выглядит тот факт, что продажи украшений от ритейлеров конечным потребителям стабильны, то есть интерес к бриллиантам сохраняется.

"Пока это так, все дисбалансы между сегментами нашей индустрии – дело временное. Рано или поздно цикл пойдет вверх. Мы надеемся, что это в какой-то мере произойдет уже в конце этого года. Ключевым риском является продолжение торговой войны между США и Китаем, а там пока, к сожалению, все идет по нарастающей. Но когда-то и это закончится", - сказал Филипповский.

По его мнению, состояние алмазно-бриллиантового рынка в следующем году несколько уравновесится и, вероятно, будет лучше, чем в этом. "Мы уверены, что в долгосрочной перспективе подобные испытания для рынка полезны – они убирают накопленные дисбалансы и "неэффективности" в системе", - также добавил финдиректор.

"Алроса" − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах − на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам первого полугодия 2019 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 10%, до 17,6 миллиона карат.