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РИА Новости

"Алроса" видит в торговых войнах риски для алмазно-бриллиантового рынка

03:31 20.09.2019
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© Фото : предоставлено компанией АлросаЗаместитель генерального директора "Алросы" по финансам и экономике Алексей Филипповский
Заместитель генерального директора Алросы по финансам и экономике Алексей Филипповский
© Фото : предоставлено компанией Алроса
Заместитель генерального директора "Алросы" по финансам и экономике Алексей Филипповский
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. АК "Алроса" видит в продолжении торговых войн риски для алмазно-бриллиантового рынка, но рассчитывает на его восстановление в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский.
Он отметил, что сегодня сегмент производства бриллиантов и изготовления ювелирных изделий с ними переживает непростой период, поскольку одновременно сошлись сразу несколько негативных макроэкономических и отраслевых факторов. Соответственно, по цепочке отреагировал спрос на алмазы. Вместе с тем, оптимистично выглядит тот факт, что продажи украшений от ритейлеров конечным потребителям стабильны, то есть интерес к бриллиантам сохраняется.
"Пока это так, все дисбалансы между сегментами нашей индустрии – дело временное. Рано или поздно цикл пойдет вверх. Мы надеемся, что это в какой-то мере произойдет уже в конце этого года. Ключевым риском является продолжение торговой войны между США и Китаем, а там пока, к сожалению, все идет по нарастающей. Но когда-то и это закончится", - сказал Филипповский.
По его мнению, состояние алмазно-бриллиантового рынка в следующем году несколько уравновесится и, вероятно, будет лучше, чем в этом. "Мы уверены, что в долгосрочной перспективе подобные испытания для рынка полезны – они убирают накопленные дисбалансы и "неэффективности" в системе", - также добавил финдиректор.
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Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
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Алексей ФилипповскийАлросаКитайСШАЭкономика
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