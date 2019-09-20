Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, Маленченко женился в 2003 году. Это была первая в истории свадьба в космосе. Невеста находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне, жених — на борту Международной космической станции. Документы о вступлении в брак от имени Маленченко подписал американский юрист.

Как сообщил один из собеседников агентства, кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса. Он пояснил, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации. Это подтвердили еще два источника.

Комментариями самого космонавта РИА Новости не располагает.

На сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов, однако на самом деле он советник руководителя, то есть выполняет функции первого зама.

Информацию о трудностях с утверждением Маленченко в должности РИА Новости подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. "Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден", — пояснил он.

По его словам, в этой связи на Маленченко как советника возложена дополнительная работа по курированию подготовки космонавтов с оформлением соответствующего приказа.

Будущий космонавт родился 22 декабря 1961 года в городе Светловодск Кировоградской области в Украинской ССР. Является военным летчиком 3-го класса, на его счету более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом. В отряд космонавтов зачислен в 1987 году.