Суд рассмотрит иск к полковнику Черкалину на шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Головинский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры к обвиняемому в мошенничестве полковнику ФСБ Кириллу Черкалину и его семье о взыскании имущества и средств на 6,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10.00.

В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина и его родственников значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Как считает Генпрокуратура, это состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный его доход за это время составил гораздо более скромную сумму.

Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.