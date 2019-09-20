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РИА Новости

Суд рассмотрит иск к полковнику Черкалину на шесть миллиардов рублей

03:01 20.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Головинский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры к обвиняемому в мошенничестве полковнику ФСБ Кириллу Черкалину и его семье о взыскании имущества и средств на 6,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00.
В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина и его родственников значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Как считает Генпрокуратура, это состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный его доход за это время составил гораздо более скромную сумму.
Здание Генеральной прокуратуры РФ
21 августа, 14:41РИА Новости
В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег нашли при обысках у Черкалина
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
17 июля, 08:21РИА Новости
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
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