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РИА Новости

В США одобрили проект финансирования правительства для избежания шатдауна

02:39 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Палата представителей США одобрила краткосрочный проект финансирования правительства до 21 ноября для избежания шатдауна (временное прекращение работы федеральных ведомств в США), следует из итогов голосования.
В поддержку законопроекта высказался 301 конгрессмен, против - 123. Теперь резолюция будет направлена в сенат. Для вступления в силу она должна быть одобрена обеими платами конгресса и подписана президентом.
В предложенном законопроекте нижней палаты конгресса заложено, в том числе, и продолжение финансирования военной помощи Украины на прежнем уровне. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины. Высокопоставленный представитель администрации США позднее подтвердил РИА Новости, что Вашингтон намерен выполнить все свои обязательства по военной помощи Украине.
Как поясняет телеканал CNBC, демократам и республиканцам еще предстоит прийти к соглашению по долгосрочному финансированию федеральных учреждений на фоне острых разногласий по вопросам безопасности на границе и военным расходам.
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