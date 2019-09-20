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РИА Новости

В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу

02:34 20.09.2019 (обновлено: 05:40 20.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
Ранее в четверг в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между делегациями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской ГТС после завершения действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Пр словам Витренко, до переговоров стороны так и не дошли, поскольку Россия настаивает на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Время до завершения контракта истекает <...> Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января", - написал Витренко.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт на транзит газа. Он отметил, что Россия готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Украина имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил министр.
В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил журналистам, что риск не подписать новое соглашение остается.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
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Шефчович считает, что Россия и Украина смогут найти решение по транзиту

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.
Оржель накануне заявил, что Киев поддержит позицию ЕК: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".
В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а также Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы.Помимо этого, Россия настаивает на том, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны уладить споры в международных арбитражах.
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Северный поток-2Юрий ВитренкоГазпромРоссияFacebook, Inc.УкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Теперь то у Газпрома хватит мозгов предотвратить риски судебных разбирательств и не наступить вновь на украинские грабли?
20 сентября, 04:36
PCProstoy Chitatel
28220000
Зато вчера как шумеры возбудились. )))
20 сентября, 03:33
Dmitry Ivanov
31120000
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