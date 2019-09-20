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РИА Новости

Цукерберг провел встречу с Трампом на фоне обвинений в адрес Facebook

02:28 20.09.2019
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© AP Photo / Paul SakumaГлава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США
Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США
© AP Photo / Paul Sakuma
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на фоне обвинений со стороны законодателей и регуляторов в отношении компании, сообщает издание Axios.
“Марк находится в Вашингтоне, встречается с политиками, чтобы выслушать их опасения и поговорить о будущем регулировании интернета. У него также была хорошая, конструктивная встреча с президентом Трампом сегодня в Белом доме”, - передает Axios со ссылкой на представителя пресс-службы Facebook.
В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в конгрессе США.
Ранее юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав четырех крупнейших технологических компаний США в рамках антимонопольного расследования. Запрос юридического комитета был направлен компаниям Facebook, Google, Apple и Amazon. Компании должны будут предоставить данные, в том числе электронные сообщения и записи телефонных разговоров руководства, в срок не позднее 14 октября 2019 года. Среди руководящих лиц, которым необходимо будет предоставить информацию, основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж, Эрик Шмидт, глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.
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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что генеральные прокуроры ряда штатов США готовятся официально начать антимонопольное расследование против Facebook и Google.
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