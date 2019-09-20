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РИА Новости

Источник в Минобороны раскритиковал работу Patriot в Саудовской Аравии

01:54 20.09.2019 (обновлено: 02:39 20.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Благодаря США в Саудовской Аравии была развернута мощнейшая система противовоздушной обороны, имеющая сплошное радиолокационное поле, которая оказалась неэффективной, об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.
Собеседник агентства отметил, что эта группировка не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
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"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
По словам источника, северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК Patriot, а у берегов Саудовской Аравии находятся еще три эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis.
В этой связи источник задался вопросом, "как такая действительно мощная система ПВО" могла пропустить подобный удар. Он выразил уверенность, что единственная причина этому – несоответствие "разрекламированных американцами ЗРК Patriot и Aegis заявляемым характеристикам". Эти системы не готовы к применению в обстановке реального боя, отметил собеседник агенства.

"С переменным успехом"

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом". "Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают (цели)", - добавил он.
Позднее в Пентагоне сообщили, что США "серьезно изучают" работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии.
"Сейчас идет анализ. Я не будут говорить о системах ПВО Саудовской Аравии, кроме того, что это серьезно изучается", - заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции.

Репутационный ущерб

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые защищали американские системы ПВО Patriot, нанесла им колоссальный репутационный ущерб, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.
"Заявление Помпео - это попытка замять тот факт, что США опозорились", - сказал Коротченко РИА Новости.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Вчера, 22:09РИА Новости
Российская разведка собирает данные об атаке на саудовские нефтяные объекты
Он напомнил, что аналогичные российские комплексы Тор-М2 в Сирии надежно защищают военную базу Хмеймим от беспилотников террористов. "Системы ПВО должны гарантированно уничтожать любые типы целей, для этого они и создаются. Вероятность поражения должна приближаться к 100%", - заметил эксперт.
В то же время он подчеркнул, что Patriot имеет ряд существенных недостатков, главными из которых являются низкая помехозащищенность и возможность обстрела целей только в определенном секторе.

Стоит предупреждать

США следует в контрактах на поставки систем Patriot прописывать, что вооружение "не всегда срабатывает", по аналогии с предупреждающими надписями на табачной продукции, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Он отметил, что одним из лучших в мире является российское вооружение, однако не все страны могут себе позволить быть самостоятельными в этом вопросе. "Хозяева из США не позволяют это делать", - заявил парламентарий.
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Вчера, 13:37РИА Новости
Иран потребовал доказательств своей причастности к атаке на саудовские НПЗ
Саудовской Аравии следует подумать о покупке у России средств ПВО, они бы не допустили ракетного удара по нефтяным объектам страны, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Если бы у Саудовской Аравии стояли бы российские ПВО, такой ситуации не сложилось бы. Комплексы С-300 или С-400 при поддержке Панциря С-1 не позволили бы ни одному беспилотнику, ни одной ракете дойти до цели. Саудовцам стоит об этом задуматься", - сказал Клинцевич.
По его мнению, своим заявлением Помпео "расписался в бессилии американского оружия". "Я думаю, он этими словами опустил американский рынок оружия ниже уровня капитализации", - заявил сенатор.

Удар по нефтяным объектам в Саудовской Аравии

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 10:30РИА Новости
Пушков оценил слова Помпео о провале комплексов Patriot в Саудовской Аравии
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Министерство обороны РФСаудовская АравияРоссияСШАВ мире
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