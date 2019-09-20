Источник в Минобороны раскритиковал работу Patriot в Саудовской Аравии

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Благодаря США в Саудовской Аравии была развернута мощнейшая система противовоздушной обороны, имеющая сплошное радиолокационное поле, которая оказалась неэффективной, об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.

Собеседник агентства отметил, что эта группировка не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

По словам источника, северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК Patriot, а у берегов Саудовской Аравии находятся еще три эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis.

В этой связи источник задался вопросом, "как такая действительно мощная система ПВО" могла пропустить подобный удар. Он выразил уверенность, что единственная причина этому – несоответствие "разрекламированных американцами ЗРК Patriot и Aegis заявляемым характеристикам". Эти системы не готовы к применению в обстановке реального боя, отметил собеседник агенства.

"С переменным успехом"

В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом". "Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают (цели)", - добавил он.

Позднее в Пентагоне сообщили, что США "серьезно изучают" работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии.

"Сейчас идет анализ. Я не будут говорить о системах ПВО Саудовской Аравии, кроме того, что это серьезно изучается", - заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на пресс-конференции.

Репутационный ущерб

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые защищали американские системы ПВО Patriot, нанесла им колоссальный репутационный ущерб, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Заявление Помпео - это попытка замять тот факт, что США опозорились", - сказал Коротченко РИА Новости.

Он напомнил, что аналогичные российские комплексы Тор-М2 в Сирии надежно защищают военную базу Хмеймим от беспилотников террористов. "Системы ПВО должны гарантированно уничтожать любые типы целей, для этого они и создаются. Вероятность поражения должна приближаться к 100%", - заметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что Patriot имеет ряд существенных недостатков, главными из которых являются низкая помехозащищенность и возможность обстрела целей только в определенном секторе.

Стоит предупреждать

США следует в контрактах на поставки систем Patriot прописывать, что вооружение "не всегда срабатывает", по аналогии с предупреждающими надписями на табачной продукции, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он отметил, что одним из лучших в мире является российское вооружение, однако не все страны могут себе позволить быть самостоятельными в этом вопросе. "Хозяева из США не позволяют это делать", - заявил парламентарий.

Саудовской Аравии следует подумать о покупке у России средств ПВО, они бы не допустили ракетного удара по нефтяным объектам страны, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Если бы у Саудовской Аравии стояли бы российские ПВО, такой ситуации не сложилось бы. Комплексы С-300 или С-400 при поддержке Панциря С-1 не позволили бы ни одному беспилотнику, ни одной ракете дойти до цели. Саудовцам стоит об этом задуматься", - сказал Клинцевич.

По его мнению, своим заявлением Помпео "расписался в бессилии американского оружия". "Я думаю, он этими словами опустил американский рынок оружия ниже уровня капитализации", - заявил сенатор.

Удар по нефтяным объектам в Саудовской Аравии

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.