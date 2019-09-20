Задержанные северокорейские суда прибудут в Находку днем в пятницу

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Прибытие в Находку задержанных северокорейских судов, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, ожидается во второй половине дня в пятницу, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю.