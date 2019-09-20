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РИА Новости

Задержанные северокорейские суда прибудут в Находку днем в пятницу

01:52 20.09.2019
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОдно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
© ФСБ РФ
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Одно из судов северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Прибытие в Находку задержанных северокорейских судов, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, ожидается во второй половине дня в пятницу, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю.
"Прибытие конвоя ожидается около 14.00 (7.00 мск) пятницы", - сказал собеседник агентства.
Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Возбуждено уголовное дело, задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Пограничников госпитализировали, их состояние стабильное.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
18 сентября, 16:11РИА Новости
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
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ФСБ РФКНДРРоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
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