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РИА Новости

На учениях "Центр-2019" провели успешный запуск ракеты "Искандер-М"

01:31 20.09.2019 (обновлено: 01:32 20.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области провели успешный боевой пуск ракеты в рамках учения "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа уничтожили цель, имитирующую критически важный объект условного противника, с помощью крылатой ракеты комплекса "Искандер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военные также выполнили нормативы по переводу комплекса из походного в боевое положение и перегрузке ракет на пусковые установки. Подчеркивается, что для оценки эффективности поражения цели использовался беспилотник "Орлан-10".
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров. Всего в "Центре-2019" принимает участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.
Президент РФ Владимир Путин
00:04РИА Новости
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