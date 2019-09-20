Почти 30 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев в ДРК

Семья на улице Киншасы во время столкновений представителей оппозиции и полиции

© AP Photo / John Bompengo Семья на улице Киншасы во время столкновений представителей оппозиции и полиции

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Не менее 28 человек погибли при нападении на лагерь вынужденных переселенцев в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго за последние два дня, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

"Серия нападений в северо-восточной части Конго была направлена против мирных граждан, в том числе детей, которые в последние несколько месяцев спасались от этнических столкновений между фермерскими и скотоводческими общинами", - пишет агентство.

Как отмечается, атаки в провинции Итури в основном направлены против скотоводов хема, которые уже давно вступают в конфликт с фермерами ленду из-за права на выпас скота и политического представительства, хотя точная личность нападавших остается неясной.