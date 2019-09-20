В Крыму отправили под арест членов ОПГ, создавшей канал незаконной миграции

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ялтинского УМВД и местных жителей за организацию преступной деятельности по выдаче гражданства России за взятки в крупном размере. Организаторs преступной группы - начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте, его заместитель и начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции "Массандровский". Посредниками при получении и передаче взяток выступили трое местных жителей.