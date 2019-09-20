В Крыму отправили под арест членов ОПГ, создавшей канал незаконной миграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал членов преступной группы, организовавшей незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан на территории России, сообщило крымское управление Следственного комитета.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ялтинского УМВД и местных жителей за организацию преступной деятельности по выдаче гражданства России за взятки в крупном размере. Организаторs преступной группы - начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте, его заместитель и начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции "Массандровский". Посредниками при получении и передаче взяток выступили трое местных жителей.
"В Киевском районном суде города Симферополя избрана мера пресечения членам преступной группы, задержанной накануне по подозрению в получении взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства Российской Федерации. Следствием в суд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении всех шести фигурантов", - говорится в сообщении.
Меру пресечения в отношении еще одного фигуранта суд планирует избрать в пятницу.