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РИА Новости

В Крыму отправили под арест членов ОПГ, создавшей канал незаконной миграции

00:59 20.09.2019 (обновлено: 04:39 20.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал членов преступной группы, организовавшей незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан на территории России, сообщило крымское управление Следственного комитета.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ялтинского УМВД и местных жителей за организацию преступной деятельности по выдаче гражданства России за взятки в крупном размере. Организаторs преступной группы - начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте, его заместитель и начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции "Массандровский". Посредниками при получении и передаче взяток выступили трое местных жителей.
"В Киевском районном суде города Симферополя избрана мера пресечения членам преступной группы, задержанной накануне по подозрению в получении взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства Российской Федерации. Следствием в суд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении всех шести фигурантов", - говорится в сообщении.
Меру пресечения в отношении еще одного фигуранта суд планирует избрать в пятницу.
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27 августа, 15:08РИА Новости
В Крыму разоблачили преступную группу, производившую контрафактный алкоголь
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