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РИА Новости

МИД Кубы раскритиковал высылку дипломатов из США, которые работали при ООН

00:56 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен - РИА Новости. МИД Кубы считает необоснованной высылку из США дипломатов, работавших в миссии латиноамериканской страны при ООН, Вашингтон хочет спровоцировать скандал, который может привезти к серьезным последствиям, сообщил глава МИД Бруно Родригес.
Ранее в четверг официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США выслали из страны двух кубинских дипломатов, работавших в миссии при ООН, за действия против национальной безопасности. Сотрудникам миссии Кубы при ООН запрещено покидать Манхэттен (район Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН).
"Я категорически осуждаю необоснованную высылку двух сотрудников миссии Кубы при ООН и ужесточение ограничений на передвижение дипломатов и их семей. Это грубая клевета, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом", - написал кубинский министр в Twitter.
"Высылка двух дипломатов... преследует цель спровоцировать дипломатический конфликт , который может привести к закрытию посольств с обеих сторон, ужесточить еще больше блокаду и создать напряжение между двумя странами", - добавил Родригес.
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