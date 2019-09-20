МИД Кубы раскритиковал высылку дипломатов из США, которые работали при ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен - РИА Новости. МИД Кубы считает необоснованной высылку из США дипломатов, работавших в миссии латиноамериканской страны при ООН, Вашингтон хочет спровоцировать скандал, который может привезти к серьезным последствиям, сообщил глава МИД Бруно Родригес.

Ранее в четверг официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США выслали из страны двух кубинских дипломатов, работавших в миссии при ООН, за действия против национальной безопасности. Сотрудникам миссии Кубы при ООН запрещено покидать Манхэттен (район Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН).

"Я категорически осуждаю необоснованную высылку двух сотрудников миссии Кубы при ООН и ужесточение ограничений на передвижение дипломатов и их семей. Это грубая клевета, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом", - написал кубинский министр в Twitter