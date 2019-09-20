Лавров заявил, что СБ ООН необходимо адаптировать к современным реалиям

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Реформирование Совета Безопасности ООН должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Бережно сохраняя сформированную по итогам Второй мировой войны систему международных отношений, стержневым элементом которой остается ООН, необходимо аккуратно, но последовательно адаптировать ее к реалиям современного геополитического ландшафта", - указал Лавров в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

По его мнению, это в полной мере касается Совета Безопасности ООН, где Запад неоправданно перепредставлен по современным меркам. "Убеждены: реформирование Совбеза должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, а любая формула - опираться на принцип самого широкого согласия государств-членов ООН. В этом же русле следует работать над совершенствованием системы мировой торговли, придавая особое значение гармонизации интеграционных проектов в различных регионах мира", - отметил глава МИД РФ.

В условиях формирования полицентричной архитектуры мира Лавров указал на необходимость "приступать к переговорам, заранее условившись искать баланс интересов". По мнению российского министра, следует "впредь неукоснительно соблюдать закрепленные в Уставе ООН принципы, начиная с уважения суверенного равенства государств - вне зависимости от их размеров, формы правления или модели развития".

"Парадоксальна ситуация, когда государства, позиционирующие себя как эталон демократии, пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран "навести порядок" у себя дома по западным лекалам. А как только речь заходит о необходимости демократии в межгосударственных связях - тут же уходят от честного разговора или пытаются трактовать международно-правовые нормы по своему усмотрению", - подчеркнул министр.