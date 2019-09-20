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РИА Новости

Лавров заявил, что СБ ООН необходимо адаптировать к современным реалиям

00:46 20.09.2019
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Реформирование Совета Безопасности ООН должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Бережно сохраняя сформированную по итогам Второй мировой войны систему международных отношений, стержневым элементом которой остается ООН, необходимо аккуратно, но последовательно адаптировать ее к реалиям современного геополитического ландшафта", - указал Лавров в статье для журнала "Россия в глобальной политике".
По его мнению, это в полной мере касается Совета Безопасности ООН, где Запад неоправданно перепредставлен по современным меркам. "Убеждены: реформирование Совбеза должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, а любая формула - опираться на принцип самого широкого согласия государств-членов ООН. В этом же русле следует работать над совершенствованием системы мировой торговли, придавая особое значение гармонизации интеграционных проектов в различных регионах мира", - отметил глава МИД РФ.
В условиях формирования полицентричной архитектуры мира Лавров указал на необходимость "приступать к переговорам, заранее условившись искать баланс интересов". По мнению российского министра, следует "впредь неукоснительно соблюдать закрепленные в Уставе ООН принципы, начиная с уважения суверенного равенства государств - вне зависимости от их размеров, формы правления или модели развития".
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"Парадоксальна ситуация, когда государства, позиционирующие себя как эталон демократии, пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран "навести порядок" у себя дома по западным лекалам. А как только речь заходит о необходимости демократии в межгосударственных связях - тут же уходят от честного разговора или пытаются трактовать международно-правовые нормы по своему усмотрению", - подчеркнул министр.
Впервые вопрос о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, в котором заседает 15 стран-членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и США на постоянной основе и 10 государств временно - возник в 1993 году. С тех пор вопрос регулярно обсуждается, однако достичь консенсуса пока не удалось. В нынешнем виде Совбез существует с 1964 года, до этого в нем присутствовали 6 непостоянных членов наравне с постоянными.
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Сергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНООНРоссияСШАБезопасностьВ мире
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