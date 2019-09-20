Комиссия Госдумы обсудит новые доказательства вмешательства в дела России

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы на очередном заседании в пятницу, 20 сентября, обсудит новые доказательства вмешательства в дела РФ.

Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.

Как сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, обсуждение будет проходить с участием представителей Минюста, Центризбиркома и Роскомнадзора.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.