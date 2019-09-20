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РИА Новости

Комиссия Госдумы обсудит новые доказательства вмешательства в дела России

00:41 20.09.2019
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© Государственная Дума Федерального Собрания РФЗаседание комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России
Заседание комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России
© Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Заседание комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы на очередном заседании в пятницу, 20 сентября, обсудит новые доказательства вмешательства в дела РФ.
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
Как сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, обсуждение будет проходить с участием представителей Минюста, Центризбиркома и Роскомнадзора.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.
Логотип компании Google
8 сентября, 18:58Единый день голосования
Комиссия в Госдуме изучит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы
С предложением обсудить этот вопрос на внеочередном заседании совета Госдумы выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Его инициативу поддержали все думские фракции, а позднее на внеочередном заседании совета Госдумы было решено создать соответствующую комиссию. В ее состав вошли 12 депутатов, а возглавил комиссию Василий Пискарев - председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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Николай БулаевСергей МироновМИД РФGoogleГосдума РФРоссияСШАПолитика
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