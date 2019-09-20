Минимальная зарплата на Украине должна быть 283 доллара, считает Медведчук

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине должны быть такого же размера, как и минимальная зарплата.

"Прожиточный минимум, минимальная зарплата и минимальная пенсия - это должна быть одна постоянная величина. У нас есть вот сегодня минимальная зарплата, она будет составлять 4,7 тысячи гривен (190,5 долларов - ред.), вот такой же должна быть и пенсия. Мы считаем, что минимальная зарплата вообще должна быть 7 тысяч гривен (283,8 долларов - ред.). Но это, конечно, пока невозможно", - сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne в четверг.

По его мнению, сейчас для такой зарплаты "нигде нельзя взять деньги".

"Но вот минимальная пенсия и прожиточный минимум должны быть равны минимальной заработной плате. И если это не получится реализовать сегодня, то нужно сделать все, чтобы реализовать завтра", - добавил оппозиционный депутат.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.