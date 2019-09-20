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РИА Новости

Минимальная зарплата на Украине должна быть 283 доллара, считает Медведчук

00:40 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине должны быть такого же размера, как и минимальная зарплата.
"Прожиточный минимум, минимальная зарплата и минимальная пенсия - это должна быть одна постоянная величина. У нас есть вот сегодня минимальная зарплата, она будет составлять 4,7 тысячи гривен (190,5 долларов - ред.), вот такой же должна быть и пенсия. Мы считаем, что минимальная зарплата вообще должна быть 7 тысяч гривен (283,8 долларов - ред.). Но это, конечно, пока невозможно", - сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne в четверг.
По его мнению, сейчас для такой зарплаты "нигде нельзя взять деньги".
"Но вот минимальная пенсия и прожиточный минимум должны быть равны минимальной заработной плате. И если это не получится реализовать сегодня, то нужно сделать все, чтобы реализовать завтра", - добавил оппозиционный депутат.
Виктор Медведчук
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Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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