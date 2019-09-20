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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Лавров призвал к сотрудничеству по межрелигиозному и межэтническому диалогу

00:27 20.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал к сотрудничеству в подготовке к проведению в России под эгидой Межпарламентского союза и ООН в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, также считает, что ОБСЕ должна решительно вступить в борьбу с христианофобией и исламофобией.
В статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего", опубликованной на сайте журнала "Россия в глобальной политике", глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "сегодня особо востребовано противодействие нетерпимости на религиозной и национальной почве".
"Призываем всех к сотрудничеству в подготовке к проведению в нашей стране под эгидой Межпарламентского союза и ООН в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу", - заявил Лавров.
"ОБСЕ, которая сформулировала принципиальную позицию осуждения антисемитизма, должна столь же решительно вступить в борьбу с христианофобией и исламофобией", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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По словам Лаврова, "важно наращивать содействие мирному урегулированию многочисленных конфликтов, будь то на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке или на пространстве СНГ".
"Главное – соблюдать уже достигнутые договоренности, не пытаться изобретать предлоги для отказа от выполнения уже взятых в ходе переговоров обязательств", - указал он.
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Религия и мировоззрениеОБСЕСергей ЛавровМИД РФООНРоссияВ мире
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