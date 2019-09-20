Суд в пятницу рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры России об изменении меры пресечения на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 12.00.

Устинов будет участвовать в слушании по видеоконференцсвязи из СИЗО, где он сейчас содержится.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.