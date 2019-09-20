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РИА Новости

Формирование Большого Евразийского партнёрства остается приоритетом России

00:09 20.09.2019 (обновлено: 00:21 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Содействие формированию Большого Евразийского партнёрства остаётся безусловным приоритетом для России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нашим безусловным приоритетом остается содействие естественным процессам формирования Большого Евразийского партнерства – широкого интеграционного контура от Атлантики до Тихого океана с участием членов ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН и всех других государств континента, включая и страны Евросоюза. Недальновидно сдерживать объединительные процессы, а тем более отгораживаться друг от друга", - написал Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".
По его словам, было бы ошибочным отвергать очевидные стратегические преимущества общего евразийского региона в нынешнем все более конкурентном мире.
"Последовательное движение в этом общем созидательном направлении позволит не только обеспечить динамичное развитие национальных экономик стран-участниц, устранить барьеры на пути товаров, капиталов, рабочей силы и услуг, но и создаст прочный фундамент безопасности и стабильности на обширных пространствах от Лиссабона до Джакарты", - отметил министр иностранных дел России.
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Кроме этого Лавров подчеркнул, что также следует по максимуму использовать потенциал "Группы двадцати", которая, по его словам, является перспективной, широкоохватной структурой глобального управления, где представлены интересы всех ключевых игроков, а решения принимаются с общего согласия.
При этом глава МИД РФ добавил, что возрастающую роль играют также и другие объединения, отражающие дух подлинной, демократической многосторонности, в основе деятельности которых лежит добровольность, принцип консенсуса, ценности равноправия и здорового прагматизма, отказ от конфронтации и блоковых подходов. "В их числе – БРИКС и ШОС, в которых наша страна активно участвует и в 2020 году будет председательствовать", - пояснил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
3 сентября, 10:44РИА Новости
Большое Евразийское партнерство открыто для всех стран, заявили в МИД
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