Формирование Большого Евразийского партнёрства остается приоритетом России

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Содействие формированию Большого Евразийского партнёрства остаётся безусловным приоритетом для России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нашим безусловным приоритетом остается содействие естественным процессам формирования Большого Евразийского партнерства – широкого интеграционного контура от Атлантики до Тихого океана с участием членов ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН и всех других государств континента, включая и страны Евросоюза. Недальновидно сдерживать объединительные процессы, а тем более отгораживаться друг от друга", - написал Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".

По его словам, было бы ошибочным отвергать очевидные стратегические преимущества общего евразийского региона в нынешнем все более конкурентном мире.

"Последовательное движение в этом общем созидательном направлении позволит не только обеспечить динамичное развитие национальных экономик стран-участниц, устранить барьеры на пути товаров, капиталов, рабочей силы и услуг, но и создаст прочный фундамент безопасности и стабильности на обширных пространствах от Лиссабона до Джакарты", - отметил министр иностранных дел России.

Кроме этого Лавров подчеркнул, что также следует по максимуму использовать потенциал "Группы двадцати", которая, по его словам, является перспективной, широкоохватной структурой глобального управления, где представлены интересы всех ключевых игроков, а решения принимаются с общего согласия.