Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T00:06Z
https://ria.ru/20190920/1558871916.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155525/84/1555258411_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_e1f8b340326f7f08a343e847cb52c5fe.jpg
РИА Новости

Россия и Куба обсудят вопросы двухстороннего экономического сотрудничества

00:06 20.09.2019
249
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер Кубы Ригардо Кабрисас Руис во время встречи с заместителем председателя правительства РФ, курирующим Оборонно-промышленный комплекс, Юрием Борисовым
Вице-премьер Кубы Ригардо Кабрисас Руис во время встречи с заместителем председателя правительства РФ, курирующим Оборонно-промышленный комплекс, Юрием Борисовым
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Кубы Ригардо Кабрисас Руис во время встречи с заместителем председателя правительства РФ, курирующим Оборонно-промышленный комплекс, Юрием Борисовым. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заседание российско-кубинской межправкомиссии пройдет в Москве в пятницу под председательством вице-премьера Юрия Борисова и его кубинского коллеги вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Отмечается, что на заседании будут рассматриваться "вопросы торгового и экономического сотрудничества в сфере энергетики, железнодорожной инфраструктуры, производства и сельского хозяйства".
Ранее сообщалось, что Россия поможет Кубе в обновлении энергосистемы страны с целью снижения зависимости от поставок нефти, в частности, из Венесуэлы, модернизирует железнодорожную сеть, проект которой оценивается в 2 миллиарда евро, поможет в модернизации завода по производству никеля им. Э. Че Гевары и восстановлении до конца 2019 года летной годности авиатехники, эксплуатируемой на Кубе.
Заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
18 сентября, 17:04РИА Новости
Куба отметила важность увеличения экспорта национальных товаров в Россию
601020
Обсудить 0
КубаВенесуэлаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Формирование Большого Евразийского партнёрства остается приоритетом России
РИА
Новости
Катера береговой охраны США во время поисковых работ на месте гибели корейского судна Орион-501
США обвиняют Южную Корею в незаконном рыболовстве
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер оценил шансы достроить "Северный поток — 2" в срок
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
МИД Кубы раскритиковал высылку дипломатов из США, которые работали при ООН
Лента
новостей
Михаил Бабич
Россия обсуждает создание в Молдавии торгово-логистического хаба
Народный банк Китая
Народный банк Китая понизил основную ставку LPR до 4,20%
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
В Китае призвали укреплять контакты с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Россия продолжит продвигать объединительную повестку дня
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Стрельба в Вашингтоне. Фото с места
В Вашингтоне произошла стрельба, шесть человек пострадали, сообщают СМИ
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
США не обеспокоены возможными связями Гуаидо с наркоторговцами в Колумбии
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
В ОДК рассказали о планах выпуска двигателей ПД-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Лента новостейМолния