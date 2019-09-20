Россия и Куба обсудят вопросы двухстороннего экономического сотрудничества

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заседание российско-кубинской межправкомиссии пройдет в Москве в пятницу под председательством вице-премьера Юрия Борисова и его кубинского коллеги вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.

Отмечается, что на заседании будут рассматриваться "вопросы торгового и экономического сотрудничества в сфере энергетики, железнодорожной инфраструктуры, производства и сельского хозяйства".

Ранее сообщалось, что Россия поможет Кубе в обновлении энергосистемы страны с целью снижения зависимости от поставок нефти, в частности, из Венесуэлы, модернизирует железнодорожную сеть, проект которой оценивается в 2 миллиарда евро, поможет в модернизации завода по производству никеля им. Э. Че Гевары и восстановлении до конца 2019 года летной годности авиатехники, эксплуатируемой на Кубе.