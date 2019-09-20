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РИА Новости

"Ваше место в конце". За что любили и ненавидели Раису Горбачеву

08:00 20.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Двадцать лет назад из жизни ушла Раиса Горбачева. Активная и яркая, для многих она стала лицом перестройки — политики реформирования советской системы, затеянной ее мужем. Были и те, кто Раису Максимовну недолюбливал и критиковал за непривычно элегантные наряды и чрезмерное влияние на супруга. Так или иначе, об этой женщине говорили все. Но оценили ее умение быть первой леди только после смерти.

"Сдаваться нельзя"

Диагноз "лейкоз" Раисе Горбачевой поставили летом 1999 года. Врачи понимали, что шансы на выздоровление минимальны. Но родные не теряли надежды и повезли ее на лечение в Германию.
Несколько месяцев за жизнь Раисы Максимовны боролись лучшие немецкие онкологи. После недолгого улучшения она впала в кому и больше не приходила в сознание.
Михаил Горбачев в те дни был рядом с супругой. За сорок шесть лет совместной жизни он ни разу ее не обманывал. Но сказать правду о болезни и лишить надежды на выздоровление просто не смог.
— Моя жизнь кончилась? — спрашивала Раиса Максимовна.
— У тебя тяжелая болезнь крови.
— Рак? — настаивала она.
— Я не знаю. Но сдаваться нельзя. Мы это одолеем, — с натянутым оптимизмом говорил Горбачев.
Однажды Михаил Сергеевич принес в больничную палату газету. На первой полосе была статья под названием "Леди достоинства", посвященная Раисе Максимовне. Но, увидев ее, бывшая первая леди СССР вдруг заплакала: "Выходит, надо умереть, чтобы меня наконец поняли…"
© Fotobank.ru/Getty Images / Heritage ImagesМихаил и Раиса Горбачевы, 1953 год
Михаил и Раиса Горбачевы, 1953 год
© Fotobank.ru/Getty Images / Heritage Images
Михаил и Раиса Горбачевы, 1953 год

Советский эталон

За новостями о здоровье Горбачевой следили все. Непохожая на типичную жену члена ЦК, она была одним из лиц перестройки — главного политического детища супруга.
Молодая, хорошо образованная, всегда модно одетая Раиса Максимовна, в какую бы страну ни отправлялась, везде производила фурор. На Западе в ней видели эталон эмансипации и эрудиции советской женщины.
На родине отношение было сложным. Критиковали Горбачеву не только за наряды, но и за то, что она, как многим казалось, вмешивается в политику и вместо мужа принимает решения. Михаил Сергеевич никогда не скрывал доверительных отношений с супругой, чем создавал повод для сплетен.
"Какие серьезные вопросы вы обсуждаете с Раисой Максимовной?" — спросил однажды Горбачева американский журналист.
И глава СССР не задумываясь ответил: "Все".
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкРаиса Максимовна Горбачева. 1989 год
Раиса Максимовна Горбачева. 1989 год
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Раиса Максимовна Горбачева. 1989 год

Диетическая свадьба

С будущей супругой Горбачев познакомился в 1951 году в студенческом клубе МГУ. "Дисциплинированная" и "правильная" девушка, как позже вспоминал Михаил Сергеевич, училась на самом престижном факультете — философском. Он — на юридическом.
"Она не была писаной красавицей, но была очень милой, симпатичной: живое лицо, глаза, стройная, изящная фигура и завораживающий голос", — вспоминал Горбачев.
Раиса вначале отвергала ухаживания. Незадолго до знакомства она рассталась с женихом. Не понравилась родителям — видным партийным чиновникам. Они заявили, что девушка из простой, рабочей семьи им не подходит.
Но Горбачев не отступал и через два года ухаживаний добился руки и сердца возлюбленной. Чтобы заработать денег на свадьбу, студент-юрист во время каникул устроился на родном Ставрополье механизатором — убирал урожай.
Свадьбу сыграли в диетической столовой студенческого общежития. "Из угощений на столе были винегрет, селедка, отварной картофель и водка "Столичная". Было кое-что мясное, какие-то котлеты", — вспоминали позже супруги.
Раиса на год раньше мужа окончила вуз и поступила в аспирантуру. Но когда Михаила Сергеевича по распределению отправили в Ставропольский край, поехала за ним.
Уже там столкнулась с каким-то раздражением окружающих. Девушку долгое время не брали на работу. Если ей удавалось трудоустроиться, вскоре попадала под сокращение. Рационального объяснения этому не было. Но Раиса Максимовна понимала, что эрудированная женщина у многих вызывает неприязнь. И всю жизнь страдала от этого.
© РИА Новости / Борис БабановПрезидент СССР Михаил Горбачев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с женами
Президент СССР Михаил Горбачев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с женами
© РИА Новости / Борис Бабанов
Президент СССР Михаил Горбачев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с женами

"Кремлевские матроны"

Осенью 1978 года Михаила Сергеевича избрали секретарем ЦК КПСС. Чета Горбачевых засобиралась в Москву. Раиса Максимовна нервничала. Кандидат философских наук, она преподавала в Ставропольском медицинском институте, занялась социологией. Переезд в столицу означал, что придется все начинать с начала.
Муж успокаивал: "Все будет лучше, чем наши первые десять лет на Ставрополье".
В Москве Горбачев целыми сутками пропадал на работе. Раиса Максимовна не хотела сидеть дома: посещала научные конференции, учила английский. Но круг общения состоял в основном из жен членов Политбюро, и ей быстро это наскучило.
"Кремлевские клуши" и "матроны" ее не переносили. Им хотелось поставить Горбачеву на место", — писал в книге "Горбачев" его пресс-секретарь и помощник Андрей Грачев.
Оказавшись однажды на приеме в Кремле, элегантная Раиса Максимовна заняла в зале свободное место. Но на нее тут же набросились завсегдатаи официальных торжеств.
“Ваше место вот там. В конце", — отчеканила ее соседка и указала пальцем, куда следует сесть в соответствии с рангом мужа.
Горбачеву поражала отчужденность советской номенклатуры. "Тебя видели, но не замечали. Даже взаимное приветствие было необязательным. Удивление — если ты обращаешься к кому-то по имени-отчеству", — признавалась она в книге "Я надеюсь".
© РИА Новости / Александр МакаровГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер
© РИА Новости / Александр Макаров
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

"Тетя Рая, помогите"

За назначением Михаила Сергеевича в марте 1985 года генсеком последовала череда командировок. Раиса Максимовна отправилась с мужем даже в Чернобыль. Масштабы трагедии ее потрясли. Потом она много ездила по стране, посещала больницы, общалась с пострадавшими из-за той аварии.
Помогала и пострадавшим от землетрясения в Армении в 1988 году.
"Никогда не забуду руины на месте человеческого жилья. Была в больницах. Мальчик, у которого были передавлены ноги (школа рухнула прямо во время урока), закричал: "Тетя Рая, я больше никогда не пойду в школу". Что могла я сказать ему? Попросила крепиться. Пообещала отстроить новую школу".
Раиса Максимовна вплотную занялась благотворительностью, заботилась о больных детях.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит М. С. Горбачева на Кубу
Официальный визит М.С.Горбачева на Кубу
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Официальный визит М. С. Горбачева на Кубу

"Гордость за страну"

Но, как она ни старалась, люди все равно ее недолюбливали. Ходили сплетни, что наряды она скупает за границей, а на украшения тратит деньги из государственного бюджета.
"Я не шила ни у Зайцева, ни у Ив Сен-Лорана, как пишут про меня. Одевала меня портниха из ателье на Кузнецком Мосту. Никаких спецателье у меня не было", — объясняла Горбачева, но ей не верили.
Глава службы протокола Кремля в 1990-е годы Владимир Шевченко, работавший с Михаилом Горбачевым, в беседе с РИА Новости подтвердил, что у супруги генсека не было ни дач, ни драгоценностей, которые ей приписывали.
"Какие бриллианты, какие наряды от Диора? У Горбачевой была чешская бижутерия. Мы подобрали в городе Яблонец несколько гарнитуров под бриллианты. Я удивляюсь, какую чушь про нее до сих пор пишут!" — возмущается Шевченко.
Однако были и те, кто восхищался первой леди, писал ей письма.
"Когда Горбачев стал совершать поездки и вы с ним ездили, меня это раздражало, — признавалась в письме некая Лариса Гуцал. — Потом поняла, что для вас это тоже труд. Когда видела вас на экране, испытывала гордость за страну". Но таких писем было немного.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США
Официальный визит Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США
© РИА Новости / Александр Макаров
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Официальный визит президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США

"Мне нравится Горбачев"

В 1984 году Раиса Максимовна впервые сопровождала мужа в зарубежной командировке. Это был визит в Лондон по приглашению премьер-министра Маргарет Тэтчер. Пока Горбачев вел переговоры на высшем уровне, его супруга налаживала культурные связи.
Как-то после обеда в резиденции премьер-министра Раиса Максимовна увидела на книжной полке портрет шотландского философа Дэвида Юма. О нем она знала даже больше, чем присутствовавшие британцы.
"Эрудированный человек, с ученой степенью по философии", — охарактеризовала Горбачеву Тэтчер.
Именно после этого визита "железная леди" Великобритании произнесла свою знаменитую фразу: "Мне нравится Горбачев. С ним можно иметь дело".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкРаиса Горбачева, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева
Раиса Горбачева, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Раиса Горбачева, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева

"Порвались колготки"

К любой зарубежной командировке Раиса Максимовна тщательно готовилась.
"Как супруга первого лица, она присутствовала на многих приемах, где обсуждались серьезные дела. В политику не вмешивалась, но могла поддержать любой разговор. Она везде старалась создать для мужа комфортную психологическую атмосферу", — вспоминает в разговоре с РИА Новости переводчик, дипломат, сотрудник "Горбачев-Фонда" Павел Палажченко.
Горбачева никогда не опаздывала. Но во время визита в Румынию закопошилась, а супруга Чаушеску Елена прибыла на встречу чуть раньше. "Вдруг прибежал ее помощник и начал умолять не убивать его, — рассказывает Шевченко. — Он объяснил: если Раиса Максимовна не выйдет, его расстреляют. Я шепнул ей: "Скажите, что у вас порвались колготки". Она так и сделала. Чаушеску засмеялась, напряжение спало".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой в Красноярском крае. 12 сентября 1988 года
Генеральный скретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой в Красноярском крае. 12 сентября 1988 года
© РИА Новости
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой в Красноярском крае. 12 сентября 1988 года
Главы государств и их жены, с которыми встречалась чета Горбачевых, не раз говорили, что без Раисы Максимовны перестройка и международная разрядка были бы неполными. При этом для Михаила Сергеевича она всегда была просто "любимой женой".
"Мы были друзьями. Во всем поддерживали друг друга, заботились друг о друге… Но только когда Раиса оказалась на грани жизни и смерти, люди вдруг увидели, что, оказывается, мы любим друг друга", — написал Горбачев в книге "Наедине с собой".
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