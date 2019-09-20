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РИА Новости
Культура

Тейлор Свифт сказала, с кем из "Игры престолов" себя ассоциирует

00:23 20.09.2019
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© Фото : AFP/Getty Images for MTV/Jamie McCarthy, HBOТейлор Свифт и Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов"
Тейлор Свифт и Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен в сериале Игра престолов
© Фото : AFP/Getty Images for MTV/Jamie McCarthy, HBO
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Тейлор Свифт рассказала, что она ассоциирует себя с Дейнерис Таргариен из "Игры престолов", сообщает NME.
Поп-дива ранее говорила о том, что ей очень нравится сериал HBO. Мать драконов ей близка, поскольку певице знакома борьба за то, чего уже достигла: "Очень долго мне казалось, что люди склонны полагать, что женщина в музыкальном мире – это просто счастливый случай".
По ее мнению, создатели хотели показать на примере Дейнерис, что карабкаться вверх по лестнице проще, чем удерживаться наверху: "Что касается меня, мне было очень сложно удержать свою карьеру на том уровне, до которого я дошла".
"Проще получить признание, чем сохранить его, и проще получить внимание, чем сохранить его", - пояснила Свифт.
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