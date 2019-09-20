Тейлор Свифт сказала, с кем из "Игры престолов" себя ассоциирует

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Тейлор Свифт рассказала, что она ассоциирует себя с Дейнерис Таргариен из "Игры престолов", . Тейлор Свифт рассказала, что она ассоциирует себя с Дейнерис Таргариен из "Игры престолов", сообщает NME.

Поп-дива ранее говорила о том, что ей очень нравится сериал HBO. Мать драконов ей близка, поскольку певице знакома борьба за то, чего уже достигла: "Очень долго мне казалось, что люди склонны полагать, что женщина в музыкальном мире – это просто счастливый случай".

По ее мнению, создатели хотели показать на примере Дейнерис, что карабкаться вверх по лестнице проще, чем удерживаться наверху: "Что касается меня, мне было очень сложно удержать свою карьеру на том уровне, до которого я дошла".