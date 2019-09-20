Казаки, вино, еда: почему в конце сентября на Дону можно плохо себя вести

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. "Въезжая в Ростовскую область, вы попадаете на территорию донских казаков", — предупреждают местные жители. Здесь есть станицы и хутора, курени строят всем миром, арбузы мочат или делают из них варенье, а на коня садятся в младенчестве. О путешествиях к казакам, праздниках на вольном Дону, а также о том, что общего между самогоном и ружьем, — в материале РИА Новости.

На коня — с младенчества

"Слово "казак" встречается во многих языках и означает "свободный человек" или "вольный воин", — рассказывает замдиректора по развитию Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Валерия Шолохова. — В начале прошлого века казаки за 24 часа могли собраться и выступить военным походом, хотя таких средств связи, как сейчас, не было. Детей в год сажали на коня, в три они уже самостоятельно ездили верхом".

Конечно, теперь в такой мобилизации нет необходимости, да и младенцы вряд ли скачут на лошадях, но познакомиться с традиционным бытом казаков можно. Причем в Ростовской области вы не только попадете в столицу мирового казачества, но и увидите одну из самых красивых в мире деревень, единственную в России земляную крепость, а также винодельни и морские пляжи.

"У нас есть что предложить туристам. Ростовскую область мы делим на семь зон, у каждой — своя целевая аудитория, — объясняет руководитель агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяна Горяйнова. — Это шолоховские места, казачьи станицы, сердце Дона. Сам Ростов-на-Дону, прекрасный город Азов, город Петра Первого и Чехова — Таганрог". Кстати, Таганрог строился с нуля, а потом этим опытом воспользовался Петр Первый при возведении Санкт-Петербурга.

"Шолоховская весна" — за шермициями

Знакомство с бытом казаков начинается почти сразу при въезде в Ростовскую область: на ее севере в станицах Вёшенской и Каргинской и хуторе Кружилинском, в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова. Это огромный комплекс с усадьбами, казачьими куренями (домами), мельницей, синематографом и донской природой. Кстати, жители Вёшенской пьют воду из-под крана и уверены, что она чище бутилированной. Сердце музея — усадьба, где жил писатель, нобелевский лауреат Михаил Шолохов. "Заходя внутрь, чувствуешь эмоциональный подъем — таков характер дома. Многие гости это отмечают", — говорит Валерия Шолохова.

© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Карп Пашиньян Усадьба М. А. Шолохова в станице Вёшенской © Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Карп Пашиньян Усадьба М. А. Шолохова в станице Вёшенской

Впрочем, такое же воодушевление испытываешь и на улице. Тут регулярно проводятся различные фестивали. Например, в мае — "Вёшенские шермиции. Конь казаку всего дороже". Это захватывающие скачки, конкур, джигитовка и "казачья лава, для которой нет преград". Последнее даже страшновато — можно почувствовать себя противником казаков, на которого лавиной несется конница. Также в мае проходит знаменитая "Шолоховская весна".

Праздник возник спонтанно: в день рождения Михаила Шолохова в 1984 году станичники надели традиционную одежду, взяли музыкальные инструменты и пошли по улицам. Теперь этот фестиваль собирает до 50 тысяч гостей со всех регионов России — и не только.

Где украинцы с казаками дрались

В августе — мирный праздник: "Кружилинские толоки". "Люди много знают о казаке-воине, но мало — о мирной жизни", — отмечает заведующая отделом развития музея-заповедника Наталья Трофименко. Толока — это работа сообща, всем миром.

© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей Бугаев Казаки работают в поле © Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей Бугаев Казаки работают в поле

Можно приобщиться к общественно-полезному труду: пахать землю на быках, мазать курень, варить мед из арбуза (по словам экспертов — казачье ноу-хау, как и моченый арбуз) или порыбачить.

Каргинская ярмарка пройдет в одноименной станице 6 октября на старинном мельничном комплексе, где зажиточный казак Тимофей Каргин устраивал торжища сто лет назад. Кстати, в романе "Тихий Дон" описывается драка казаков с украинцами на мельнице. Так вот эта — та самая. Возрожден и синематограф 1911 года.

© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей Бугаев Памятник казакам Тихого Дона © Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей Бугаев Памятник казакам Тихого Дона

Ярмарки проводятся с 2014 года. Гости могут не только купить сувениры, но и поучаствовать в казачьих забавах или, например, посмотреть, как силач Дмитрий Нагорный удерживает четыре рвущихся в разные стороны автомобиля. Любителям оригинальных горячительных напитков стоит отправиться на экскурсию для взрослых, посвященную старинным способам самогоноварения. Удивляет один из аппаратов начала прошлого века: в нем конденсат стекает по стволу ружья.

Две столицы

От станицы Старочерскасской, бывшей столицы донских казаков, до Новочеркасска — столицы мирового казачества — 50 километров. В станице стоит заглянуть на Атаманское подворье, прогуляться мимо казачьих куреней к майдану и увидеть первый каменный православный храм на Дону: Войсковой Воскресенский собор XVIII века. Путеводители утверждают, что здесь можно пройти обряд посвящения в донские казаки.

Неподалеку — уникальная Аннинская крепость XVIII века, единственное земляное фортификационное сооружение на территории современной России.

Новочеркасск заложили в 1805 году именно как столицу казачества. Многие здания, триумфальные арки тут сохранились в первозданном виде.

Самый красивый хутор

Донской хутор Старозолотовский (110-150 километров от Новочеркасска в сторону Цимлянска) в этом году официально вступил в Федерацию самых красивых деревень и городков мира. Население — с полсотни человек. Как ни удивительно, яркие, будто с картинки, домики — жилые. Их охраняют и реставрируют. Курени снимались в телесериале по роману Шолохова, сюда же перевезли декорации, и возник музей "Тихий Дон". Хуторяне ловят рыбу, вышивают и даже делают вино. Местный специалитет — виноград "Красностоп золотовский".

В последнюю субботу сентября недалеко от Старозолотовского (70 километров), в станице Мелиховской и хуторе Пухляковском, состоится фестиваль виноградарства и виноделия "Донская лоза".