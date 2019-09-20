Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T08:00Z
https://ria.ru/20190920/1558863590.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155885/36/1558853614_0:85:1620:996_1036x0_80_0_0_d77d9b8cac49c95199295bccaeb379cf.jpg
РИА Новости
Туризм

Казаки, вино, еда: почему в конце сентября на Дону можно плохо себя вести

08:00 20.09.2019
285
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей БугаевКазаки в музее-заповеднике М.А. Шолохова
Казаки в музее-заповеднике М.А. Шолохова
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей Бугаев
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Светлана Баева. "Въезжая в Ростовскую область, вы попадаете на территорию донских казаков", — предупреждают местные жители. Здесь есть станицы и хутора, курени строят всем миром, арбузы мочат или делают из них варенье, а на коня садятся в младенчестве. О путешествиях к казакам, праздниках на вольном Дону, а также о том, что общего между самогоном и ружьем, — в материале РИА Новости.

На коня — с младенчества

"Слово "казак" встречается во многих языках и означает "свободный человек" или "вольный воин", — рассказывает замдиректора по развитию Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Валерия Шолохова. — В начале прошлого века казаки за 24 часа могли собраться и выступить военным походом, хотя таких средств связи, как сейчас, не было. Детей в год сажали на коня, в три они уже самостоятельно ездили верхом".
Конечно, теперь в такой мобилизации нет необходимости, да и младенцы вряд ли скачут на лошадях, но познакомиться с традиционным бытом казаков можно. Причем в Ростовской области вы не только попадете в столицу мирового казачества, но и увидите одну из самых красивых в мире деревень, единственную в России земляную крепость, а также винодельни и морские пляжи.
Стенд Бурятии на форуме Saint Petersburg Travel Hub
13 сентября, 08:00Туризм
Чему удивятся иностранцы в России
"У нас есть что предложить туристам. Ростовскую область мы делим на семь зон, у каждой — своя целевая аудитория, — объясняет руководитель агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяна Горяйнова. — Это шолоховские места, казачьи станицы, сердце Дона. Сам Ростов-на-Дону, прекрасный город Азов, город Петра Первого и Чехова — Таганрог". Кстати, Таганрог строился с нуля, а потом этим опытом воспользовался Петр Первый при возведении Санкт-Петербурга.

"Шолоховская весна" — за шермициями

Знакомство с бытом казаков начинается почти сразу при въезде в Ростовскую область: на ее севере в станицах Вёшенской и Каргинской и хуторе Кружилинском, в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова. Это огромный комплекс с усадьбами, казачьими куренями (домами), мельницей, синематографом и донской природой. Кстати, жители Вёшенской пьют воду из-под крана и уверены, что она чище бутилированной. Сердце музея — усадьба, где жил писатель, нобелевский лауреат Михаил Шолохов. "Заходя внутрь, чувствуешь эмоциональный подъем — таков характер дома. Многие гости это отмечают", — говорит Валерия Шолохова.
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Карп ПашиньянУсадьба М. А. Шолохова в станице Вёшенской
Усадьба М.А. Шолохова в станице Вёшенская
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Карп Пашиньян
Усадьба М. А. Шолохова в станице Вёшенской
Впрочем, такое же воодушевление испытываешь и на улице. Тут регулярно проводятся различные фестивали. Например, в мае — "Вёшенские шермиции. Конь казаку всего дороже". Это захватывающие скачки, конкур, джигитовка и "казачья лава, для которой нет преград". Последнее даже страшновато — можно почувствовать себя противником казаков, на которого лавиной несется конница. Также в мае проходит знаменитая "Шолоховская весна".
Праздник возник спонтанно: в день рождения Михаила Шолохова в 1984 году станичники надели традиционную одежду, взяли музыкальные инструменты и пошли по улицам. Теперь этот фестиваль собирает до 50 тысяч гостей со всех регионов России — и не только.

Где украинцы с казаками дрались

В августе — мирный праздник: "Кружилинские толоки". "Люди много знают о казаке-воине, но мало — о мирной жизни", — отмечает заведующая отделом развития музея-заповедника Наталья Трофименко. Толока — это работа сообща, всем миром.
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей БугаевКазаки работают в поле
Казаки работают в поле
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей Бугаев
Казаки работают в поле
Можно приобщиться к общественно-полезному труду: пахать землю на быках, мазать курень, варить мед из арбуза (по словам экспертов — казачье ноу-хау, как и моченый арбуз) или порыбачить.
Каргинская ярмарка пройдет в одноименной станице 6 октября на старинном мельничном комплексе, где зажиточный казак Тимофей Каргин устраивал торжища сто лет назад. Кстати, в романе "Тихий Дон" описывается драка казаков с украинцами на мельнице. Так вот эта — та самая. Возрожден и синематограф 1911 года.
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей БугаевПамятник казакам Тихого Дона
Памятник казакам Тихого Дона
© Фото : Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова / Сергей Бугаев
Памятник казакам Тихого Дона
Ярмарки проводятся с 2014 года. Гости могут не только купить сувениры, но и поучаствовать в казачьих забавах или, например, посмотреть, как силач Дмитрий Нагорный удерживает четыре рвущихся в разные стороны автомобиля. Любителям оригинальных горячительных напитков стоит отправиться на экскурсию для взрослых, посвященную старинным способам самогоноварения. Удивляет один из аппаратов начала прошлого века: в нем конденсат стекает по стволу ружья.

Две столицы

От станицы Старочерскасской, бывшей столицы донских казаков, до Новочеркасска — столицы мирового казачества — 50 километров. В станице стоит заглянуть на Атаманское подворье, прогуляться мимо казачьих куреней к майдану и увидеть первый каменный православный храм на Дону: Войсковой Воскресенский собор XVIII века. Путеводители утверждают, что здесь можно пройти обряд посвящения в донские казаки.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Участники казачьих игр — шермиций, которые прошли на территории Монастырского урочища возле станицы Старочеркасской в Ростовской области

Участники Национальных казачьих игр Шермиций на территории Монастырского урочища возле станицы Старочеркасская
1 из 4

Участники казачьих игр — шермиций, которые прошли на территории Монастырского урочища возле станицы Старочеркасской в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Starocherkasskaya 3Соборная церковь на территории Донского Старочеркасского монастыря
Соборная церковь на территории Донского Старочеркасского монастыря
2 из 4
Соборная церковь на территории Донского Старочеркасского монастыря
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Starocherkasskaya 3
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Starocherkasskaya

Дом Жученковых в станице Старочеркасской

Дом Жученковых в станице Старочеркасская
3 из 4

Дом Жученковых в станице Старочеркасской

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Starocherkasskaya
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Представитель конного взвода войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" во время конноспортивных состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области, посвященных 264-й годовщине со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова

Конноспортивные состязания в станице Старочеркасской Ростовской области
4 из 4

Представитель конного взвода войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" во время конноспортивных состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области, посвященных 264-й годовщине со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 4

Участники казачьих игр — шермиций, которые прошли на территории Монастырского урочища возле станицы Старочеркасской в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
2 из 4
Соборная церковь на территории Донского Старочеркасского монастыря
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Starocherkasskaya 3
3 из 4

Дом Жученковых в станице Старочеркасской

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Starocherkasskaya
4 из 4

Представитель конного взвода войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" во время конноспортивных состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области, посвященных 264-й годовщине со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Неподалеку — уникальная Аннинская крепость XVIII века, единственное земляное фортификационное сооружение на территории современной России.
Новочеркасск заложили в 1805 году именно как столицу казачества. Многие здания, триумфальные арки тут сохранились в первозданном виде.
CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная арка

Триумфальная арка в Новочеркасске

Триумфальная арка в Новочерскасске
1 из 4

Триумфальная арка в Новочеркасске

CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная арка
CC BY-SA 4.0 / Rost.galis / Атаманский дворец на Дворцовой площади / Cropped imageАтаманский дворец в Новочеркасске
Атаманский дворец в Новочеркасске
2 из 4
Атаманский дворец в Новочеркасске
CC BY-SA 4.0 / Rost.galis / Атаманский дворец на Дворцовой площади / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Долинкин Артур Андреевич / Страж своей площади / Cropped image

Памятник донскому атаману Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске

Памятник Донскому атаману Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске
3 из 4

Памятник донскому атаману Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске

CC BY-SA 4.0 / Долинкин Артур Андреевич / Страж своей площади / Cropped image
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске

Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске
4 из 4

Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 4

Триумфальная арка в Новочеркасске

CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная арка
2 из 4
Атаманский дворец в Новочеркасске
CC BY-SA 4.0 / Rost.galis / Атаманский дворец на Дворцовой площади / Cropped image
3 из 4

Памятник донскому атаману Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске

CC BY-SA 4.0 / Долинкин Артур Андреевич / Страж своей площади / Cropped image
4 из 4

Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

Самый красивый хутор

Донской хутор Старозолотовский (110-150 километров от Новочеркасска в сторону Цимлянска) в этом году официально вступил в Федерацию самых красивых деревень и городков мира. Население — с полсотни человек. Как ни удивительно, яркие, будто с картинки, домики — жилые. Их охраняют и реставрируют. Курени снимались в телесериале по роману Шолохова, сюда же перевезли декорации, и возник музей "Тихий Дон". Хуторяне ловят рыбу, вышивают и даже делают вино. Местный специалитет — виноград "Красностоп золотовский".
CC BY 4.0 / Правительство Ростовской области / Музей под открытым небом "Тихий Дон" в хуторе Старозолотовском
Музей под открытым небом Тихий Дон в хуторе Старозолотовском
1 из 3
Музей под открытым небом "Тихий Дон" в хуторе Старозолотовском
CC BY 4.0 / Правительство Ростовской области /
CC BY 4.0 / Правительство Ростовской области / Музей под открытым небом "Тихий Дон" в хуторе Старозолотовском
Музей под открытым небом Тихий Дон в хуторе Старозолотовском
2 из 3
Музей под открытым небом "Тихий Дон" в хуторе Старозолотовском
CC BY 4.0 / Правительство Ростовской области /
CC BY-SA 3.0 / StachBpl / Stary (200 lat?) dom w Staroczerkassku

Старый дом в станице Старочеркасской

Старый дом в станице Старочеркасская
3 из 3

Старый дом в станице Старочеркасской

CC BY-SA 3.0 / StachBpl / Stary (200 lat?) dom w Staroczerkassku
1 из 3
Музей под открытым небом "Тихий Дон" в хуторе Старозолотовском
CC BY 4.0 / Правительство Ростовской области /
2 из 3
Музей под открытым небом "Тихий Дон" в хуторе Старозолотовском
CC BY 4.0 / Правительство Ростовской области /
3 из 3

Старый дом в станице Старочеркасской

CC BY-SA 3.0 / StachBpl / Stary (200 lat?) dom w Staroczerkassku
В последнюю субботу сентября недалеко от Старозолотовского (70 километров), в станице Мелиховской и хуторе Пухляковском, состоится фестиваль виноградарства и виноделия "Донская лоза".
Туристы, отправившиеся на последние выходные первого осеннего месяца в Ростовскую область, могут "вести себя плохо" на вполне законных основаниях. Если в станице Мелиховской вам предложат вино, то в Ростове-на-Дону — еду и битву. Там 28 сентября пройдут сразу два фестиваля: II Гастрономический "Сделано на Дону" и "Меч Дона — 2019". Правда, второй не о казаках, а о рыцарях.
Ресторан и хутор на Кубани
4 июня, 08:00Туризм
Не только борщ, блины, икра: регионы России удивляют гостей деликатесами
300002
ТуризмТуризмтуристыМаршруты - ТуризмРостовская областьРостов-на-ДонуНовочеркасск
Рекомендуем
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
В США не хватает долларов: у американских банков кончились деньги
РИА
Новости
Так художник представил себе планету TRAPPIST-1f, ближайший кандидат на роль двойника Земли
Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Загадка "атаки дронов": она была выгодна многим, но только не Ирану
Лента
новостей
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
"Ваше место в конце". За что любили и ненавидели Раису Горбачеву
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступает на 17-м саммите Международной организации франкофонии в Ереване. 11 октября 2018
Новости политкорректности: восхищение чужим — это расизм
Кадр из видео группы Школьные забивы
Бои без правил: подростки "забивают" друг друга ради лайков
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Продлить контракт на транзит газа через Украину нельзя, заявили в ЕК
Задержание
"Били шокером и душили": полицейских, пытавших задержанных, осудили условно
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Обед в детском саду
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
07:46В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
Лента новостейМолния