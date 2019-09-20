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РИА Новости

В США не хватает долларов: у американских банков кончились деньги

08:00 20.09.2019
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© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Федрезерв экстренно закачал в финансовую систему страны 128 миллиардов долларов. Причина — неожиданный кризис ликвидности: заявки банков на кредиты ФРС резко возросли. Пока власти думают, как исправить ситуацию, кредиторы избавляются от госдолга США. Россия вновь сократила вложения в трежерис — уже до 8,5 миллиарда долларов. Окажутся ли потрясения на американском финансовом рынке началом нового глобального кризиса — в материале РИА Новости.

Хаос без видимых причин

В понедельник, 16 сентября, заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов в пятницу до 53,2 миллиарда. Это привело к росту кредитных ставок с 2,29% до 4,75%.
За последующие сутки банки подали заявок на 80,05 миллиарда долларов. В результате ставка перевалила за десять процентов. При этом, поскольку лимит краткосрочного кредитования ФРС ограничен 75 миллиардами, заявки на пять миллиардов остались неудовлетворенными.
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Еще один ключевой индикатор, ставка по федеральным фондам (по которой банки предоставляют в краткосрочный кредит избыточные резервы другим банкам) впервые превысила установленный Федрезервом целевой диапазон в 2,3% и достигла отметки 2,35%.

Так дорого доллары на межбанковском рынке не стоили ни в разгар кризиса 2008 года, ни при схлопывании "пузыря доткомов" в 2002-м.

Чтобы спасти финансовый рынок от окончательного паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил выкуп у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств) на 128 миллиардов долларов. В четверг последовала еще одна волна "количественного смягчения" — на 75 миллиардов долларов.
Если и после этого кредитные ставки не вернутся к норме, у ФРС останется единственный вариант — запуск широкомасштабной программы вроде той, что реализовали в условиях глобального кризиса 2008 года.
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Между тем в среду ФРС снизила ставку на 0,25% второй раз за год, однако ожидаемые инвесторами заявления об изменении политики от регулятора не прозвучали. Глава Федрезерва Джером Пауэлл лишь отметил, что, "вполне возможно, нам придется возобновить органический рост баланса раньше, чем мы думали".

Нет дыма без огня

Самое тревожное — ни ФРС, ни независимые аналитики не могут понять причины внезапного кризиса. "Если образовался устойчивый дефицит ликвидности, значит, ФРС потеряла контроль над рынком", — констатируют в Bank of Americа. Другими словами — финансовый крах не за горами.
На самом деле тревожные звонки звучали давно. В частности, участники финансового рынка указывали на то, что банковские резервы в США неуклонно снижаются с 2014 года.
В этой ситуации возникает все больше сомнений в способности ФРС контролировать экономическую экспансию посредством денежно-кредитной политики — снижения ставок для поддержки экономики и их повышения, чтобы уберечься от рыночного перегрева.
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Эксперты напоминают: именно рынок краткосрочной ликвидности сыграл ключевую роль в последнем финансовом кризисе. Инвесторы усомнились в надежности ценных бумаг, которые им предлагали в кредит. С краха системы краткосрочного кредитования все и началось. Видя растущие убытки от этих бумаг, инвесторы потеряли доверие к крупным банкам.

В среду опубликованы результаты опроса финансовых директоров крупнейших американских компаний, проведенного Университетом Дьюка. Пятьдесят три процента респондентов ожидают экономического кризиса в стране еще до президентских выборов 2020 года.

Триллионный дефицит

У участников рынка есть несколько версий того, почему наличные деньги для краткосрочного финансирования внезапно иссякли. В частности, говорят о том, что дефицит возник после того, как предприятия заплатили квартальные налоги, а казначейство продало новые облигации на миллиарды долларов.
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Нестабильность усугубил и рост разрыва между расходами и доходами федерального бюджета. Дефицит в этом году перевалил за триллион долларов — впервые за семь лет.

Бюджетный дефицит покрывается в основном реализацией государственных облигаций. Но желающих кредитовать американскую экономику все меньше. По официальным данным, госдолг США составляет порядка 22,5 триллиона долларов (106% ВВП). Сомневаясь в платежеспособности Вашингтона, крупнейшие кредиторы постепенно сбрасывают "самые надежные и ликвидные инструменты в мире" — облигации казначейства.

Долговая яма

Масла в огонь подлило свежее исследование американской инвесткомпании AllianceBerstein. Опираясь на собственные методы, финансисты Alliance, под управлением которой активы на 586 миллиардов долларов, подсчитали, что реальный государственный долг США достигает 1832% общего объема экономики.
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Это и облигации, и финансовый долг, и обязательства по соцпрограммам. Столь мрачные оценки еще больше подрывают доверие инвесторов к трежерис и явно указывают на то, что дефолт по бумагам американского правительства и последующее обрушение мировых финансовых рынков вполне возможны.
Это будет настоящей катастрофой, ведь в портфелях крупнейших кредиторов американских долгов — на сотни миллиардов долларов. У Японии таких бумаг на 1,131 триллиона, у Китая — на 1,1 триллиона, Великобритании — 334,7 миллиарда. В 2010 году и у России трежерис было на 170 миллиардов.
Из-за санкционного давления Вашингтона Москва с 2014 года постепенно выводила средства из американских активов. А весной 2018-го, после очередной волны санкций, Банк России провел масштабную распродажу, сократив свой портфель трежерис сразу вдвое — до 48,724 миллиарда долларов с 96,05 миллиарда. Теперь же не осталось практически ничего. Согласно свежим данным Минфина США, с весны прошлого года вложения Москвы в трежерис обрушились более чем в 11 раз. На июль 2019-го это мизерные 8,5 миллиарда долларов.
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