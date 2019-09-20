Иногда они возвращаются. Шварценеггер, Джеки Чан, Сталлоне и другие в кино

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Сразу три легенды боевиков 90-х возвращаются на экраны на этой неделе. Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, кряхтя и постанывая, дерутся в "Тайне печати дракона", а Сильвестр Сталлоне опять в роли Рэмбо проливает теперь уже последнюю кровь. Зрители без ностальгии по гнусавому дубляжу могут полюбоваться на Ольгу Куриленко в "Комнате желаний" или испугаться вместе с Гэри Олдманом в "Проклятии "Мэри". О том, что еще интересного показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.
"Я пришел спасать не Рэмбо от вас, а вас — от Рэмбо"
Сильвестр Сталлоне зачем-то входит в одну и ту же реку уже в пятый раз — вновь перевоплощается в Рэмбо и с пафосными речами крушит противников.
Фильм "Рэмбо: Последняя кровь" режиссера Адриана Грюнберга — прямое продолжение "Рэмбо IV", в финале которого главный герой решил отдохнуть в Аризоне после многочисленных приключений и борьбы за справедливость. Однако и тут оказывается не все в порядке: некая — важная для него — Габриэла отправляется в Мексику, а по пути пропадает. Выясняется, что ее похитили торговцы женщинами. Так что Рэмбо предстоит отложить отпуск и опять ринуться в бой.
Продолжение франшизы не встретило восторга у западных критиков: у фильма довольно прохладные рецензии и много "гнилых помидоров" онлайн.
Приключения британца в Китае
Для продолжения российского "Вия 3D" собрали многонациональную команду: в "Тайне печати дракона" появятся Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр и другие.
Это вторая часть ленты о приключениях английского путешественника Джонатана Грина — после событий в Восточной Европе он отправляется дальше, получает заказ на изготовление карт Дальнего Востока от Петра I и оказывается в Китае. Естественно, в пути встретит удивительных противников, найдет неприятности на свою ученую голову и обретет новых друзей.
Если первый фильм — фантазия на классический сюжет Николая Гоголя, то новая картина основана на российских и китайских легендах. Не обойдется без мифических существ, великой принцессы — повелительницы драконов, головоломок и других необъяснимых вещей.
Колоритные костюмы, мощные спецэффекты и атмосферные образы Поднебесной, а главное — шанс увидеть поединок Джеки Чана в седом парике и Арнольда Шварценеггера в расшитом камзоле, причем с разными техниками боя и неожиданным оружием.
Своеобразная фантазия на тему "Мамы" Аронофски и выручай-комнаты из "Гарри Поттера" — фантастическая драма "Комната желаний" с Ольгой Куриленко в главной роли.
Влюбленная пара Кейт (Куриленко) и Мэтт (Кевин Янссенс) переезжает в уединенный старинный особняк. Идиллию нарушает неожиданная находка: в процессе ремонта главные герои обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое желание. Там можно найти все что угодно — хоть миллионы долларов, хоть подлинник картины Ван Гога или роскошные наряды. Однажды Кейт "просит" у комнаты ребенка, последствия — непредсказуемы.
Саспенс, драматичная музыка, нагнетающая ужас атмосфера и актерская игра не позволят вам оторваться от экрана на протяжении всего сеанса.
Главный герой Антуан приезжает в Брюссель после пятилетнего отсутствия и заходит в гости к своей бывшей девушке Камилле. Та не очень-то этому рада и выставляет его за дверь. Но ей надо улетать на рабочую встречу, няня дочери не берет трубку, поэтому Антуана просят побыть с ребенком.
Трогательную историю об отце и дочери, обретших друг друга, помогли перенести на экраны выступившие в амплуа продюсеров Мартин Скорсезе и братья Дарденн (классики бельгийского кино). Речь о семейной драме "Слон и бабочка" Амели ван Элбт.
"Я решила снять фильм об отношениях отца и дочери, потому что меня очень интересовало, каково это — стать отцом", — приводят прокатчики слова ван Элбт. — Это уникальный процесс, не похожий на становление матерью".
В фильме под разными углами раскрывается тема отцов и детей, что уже оценили зрители на киноконкурсе Трайбека в США, фестивалях во французском Аррасе, германском Тюбингене и других. Время, проведенное главным героем с дочерью Эльзой, полностью меняет его взгляды на жизнь, а публике после просмотра тоже будет о чем подумать.
Проверять надо перед тем, как покупать, — на такие мысли наводит хоррор "Проклятие "Мэри" о таинственной лодке, на которой происходят странные вещи.
Закаленный работяга-капитан Дэвид (Гэри Олдман) покупает на аукционе яхту "Мэри" с загадочным прошлым. Он надеется заняться морскими перевозками. Вместе с супругой Сарой и дочерьми Линдси и Мэри капитан отправляется в первое путешествие на 70-летней лодке.
Но чем дальше яхта отходит от берега, тем больше происходит на борту жуткого и пугающего. Нечто словно настраивает членов семьи друг против друга, внушает дикие мысли. Напряжение растет, а судно сходит с курса. Вот тут-то до всех доходит, что впереди — встреча с еще бо́льшим злом.
Страдающим клаустрофобией будет тяжело — значительная часть экранного времени посвящена событиям в замкнутом пространстве лодки, а драматический талант Олдмана (лауреата "Оскара" за роль в фильме "Темные времена") добавляет картине зловещего шарма.
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