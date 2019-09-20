Иногда они возвращаются. Шварценеггер, Джеки Чан, Сталлоне и другие в кино

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Сразу три легенды боевиков 90-х возвращаются на экраны на этой неделе. Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, кряхтя и постанывая, дерутся в "Тайне печати дракона", а Сильвестр Сталлоне опять в роли Рэмбо проливает теперь уже последнюю кровь. Зрители без ностальгии по гнусавому дубляжу могут полюбоваться на Ольгу Куриленко в "Комнате желаний" или испугаться вместе с Гэри Олдманом в "Проклятии "Мэри". О том, что еще интересного показывают в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

"Я пришел спасать не Рэмбо от вас, а вас — от Рэмбо"

Сильвестр Сталлоне зачем-то входит в одну и ту же реку уже в пятый раз — вновь перевоплощается в Рэмбо и с пафосными речами крушит противников.

Фильм "Рэмбо: Последняя кровь" режиссера Адриана Грюнберга — прямое продолжение "Рэмбо IV", в финале которого главный герой решил отдохнуть в Аризоне после многочисленных приключений и борьбы за справедливость. Однако и тут оказывается не все в порядке: некая — важная для него — Габриэла отправляется в Мексику, а по пути пропадает. Выясняется, что ее похитили торговцы женщинами. Так что Рэмбо предстоит отложить отпуск и опять ринуться в бой.

Продолжение франшизы не встретило восторга у западных критиков: у фильма довольно прохладные рецензии и много "гнилых помидоров" онлайн.

Приключения британца в Китае

Для продолжения российского "Вия 3D" собрали многонациональную команду: в "Тайне печати дракона" появятся Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр и другие.

Это вторая часть ленты о приключениях английского путешественника Джонатана Грина — после событий в Восточной Европе он отправляется дальше, получает заказ на изготовление карт Дальнего Востока от Петра I и оказывается в Китае. Естественно, в пути встретит удивительных противников, найдет неприятности на свою ученую голову и обретет новых друзей.

© Предоставлено компанией "Наше Кино" Сцена из фильма "Тайна печати дракона" 1 из 5 Сцена из фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино" © China Film Co. (2019) Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер в фильме "Тайна печати дракона" 2 из 5 Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер в фильме "Тайна печати дракона" © China Film Co. (2019) © Предоставлено компанией "Наше Кино" Съемки фильма "Тайна печати дракона" 3 из 5 Съемки фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино" © Предоставлено компанией "Наше Кино" Фрагмент из фильма "Тайна печати дракона" 4 из 5 Фрагмент из фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино" © Предоставлено компанией "Наше Кино" Кадр из фильма "Тайна печати дракона" 5 из 5 Кадр из фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино" 1 из 5 Сцена из фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино" 2 из 5 Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер в фильме "Тайна печати дракона" © China Film Co. (2019) 3 из 5 Съемки фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино" 4 из 5 Фрагмент из фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино" 5 из 5 Кадр из фильма "Тайна печати дракона" © Предоставлено компанией "Наше Кино"

Если первый фильм — фантазия на классический сюжет Николая Гоголя, то новая картина основана на российских и китайских легендах. Не обойдется без мифических существ, великой принцессы — повелительницы драконов, головоломок и других необъяснимых вещей.

Колоритные костюмы, мощные спецэффекты и атмосферные образы Поднебесной, а главное — шанс увидеть поединок Джеки Чана в седом парике и Арнольда Шварценеггера в расшитом камзоле, причем с разными техниками боя и неожиданным оружием.

Выручай-комната по-американски

© Предоставлено компанией "Вольга" Ольга Куриленко и Кевин Янссенс в фильме "Комната желаний" 1 из 6 Ольга Куриленко и Кевин Янссенс в фильме "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Комната желаний" 2 из 6 Кадр из фильма "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" 3 из 6 Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Кадр из фильма "Комната желаний" 4 из 6 Кадр из фильма "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Кевин Янссенс в картине "Комната желаний" 5 из 6 Кевин Янссенс в картине "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" © Предоставлено компанией "Вольга" Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" 6 из 6 Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" 1 из 6 Ольга Куриленко и Кевин Янссенс в фильме "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" 2 из 6 Кадр из фильма "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" 3 из 6 Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" 4 из 6 Кадр из фильма "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" 5 из 6 Кевин Янссенс в картине "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга" 6 из 6 Ольга Куриленко в фильме "Комната желаний" © Предоставлено компанией "Вольга"

Своеобразная фантазия на тему "Мамы" Аронофски и выручай-комнаты из "Гарри Поттера" — фантастическая драма "Комната желаний" с Ольгой Куриленко в главной роли.

Влюбленная пара Кейт (Куриленко) и Мэтт (Кевин Янссенс) переезжает в уединенный старинный особняк. Идиллию нарушает неожиданная находка: в процессе ремонта главные герои обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое желание. Там можно найти все что угодно — хоть миллионы долларов, хоть подлинник картины Ван Гога или роскошные наряды. Однажды Кейт "просит" у комнаты ребенка, последствия — непредсказуемы.

Саспенс, драматичная музыка, нагнетающая ужас атмосфера и актерская игра не позволят вам оторваться от экрана на протяжении всего сеанса.

Мартин Скорсезе представляет

© Предоставлено компанией "Кинологистика"" Кадр из фильма "Слон и бабочка" 1 из 5 Кадр из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" Сцена из фильма "Слон и бабочка" 2 из 5 Сцена из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" Момент из фильма "Слон и бабочка" 3 из 5 Момент из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" Кадр из фильма "Слон и бабочка" 4 из 5 Кадр из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" Сцена из фильма "Слон и бабочка" 5 из 5 Сцена из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" 1 из 5 Кадр из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" 2 из 5 Сцена из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" 3 из 5 Момент из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" 4 из 5 Кадр из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика"" 5 из 5 Сцена из фильма "Слон и бабочка" © Предоставлено компанией "Кинологистика""

Главный герой Антуан приезжает в Брюссель после пятилетнего отсутствия и заходит в гости к своей бывшей девушке Камилле. Та не очень-то этому рада и выставляет его за дверь. Но ей надо улетать на рабочую встречу, няня дочери не берет трубку, поэтому Антуана просят побыть с ребенком.

Трогательную историю об отце и дочери, обретших друг друга, помогли перенести на экраны выступившие в амплуа продюсеров Мартин Скорсезе и братья Дарденн (классики бельгийского кино). Речь о семейной драме "Слон и бабочка" Амели ван Элбт.

"Я решила снять фильм об отношениях отца и дочери, потому что меня очень интересовало, каково это — стать отцом", — приводят прокатчики слова ван Элбт. — Это уникальный процесс, не похожий на становление матерью".

В фильме под разными углами раскрывается тема отцов и детей, что уже оценили зрители на киноконкурсе Трайбека в США, фестивалях во французском Аррасе, германском Тюбингене и других. Время, проведенное главным героем с дочерью Эльзой, полностью меняет его взгляды на жизнь, а публике после просмотра тоже будет о чем подумать.

Проверяйте провенанс

© Предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" 1 из 5 Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Гэри Олдман в фильме "Проклятие "Мэри" 2 из 5 Гэри Олдман в фильме "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" 3 из 5 Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" 4 из 5 Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" © Предоставлено компанией "Пионер" Сцена из фильма "Проклятие "Мэри" 5 из 5 Сцена из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" 1 из 5 Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" 2 из 5 Гэри Олдман в фильме "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" 3 из 5 Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" 4 из 5 Кадр из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер" 5 из 5 Сцена из фильма "Проклятие "Мэри" © Предоставлено компанией "Пионер"

Проверять надо перед тем, как покупать, — на такие мысли наводит хоррор "Проклятие "Мэри" о таинственной лодке, на которой происходят странные вещи.

Закаленный работяга-капитан Дэвид (Гэри Олдман) покупает на аукционе яхту "Мэри" с загадочным прошлым. Он надеется заняться морскими перевозками. Вместе с супругой Сарой и дочерьми Линдси и Мэри капитан отправляется в первое путешествие на 70-летней лодке.

Но чем дальше яхта отходит от берега, тем больше происходит на борту жуткого и пугающего. Нечто словно настраивает членов семьи друг против друга, внушает дикие мысли. Напряжение растет, а судно сходит с курса. Вот тут-то до всех доходит, что впереди — встреча с еще бо́льшим злом.