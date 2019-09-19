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РИА Новости

Пожарные спасли от огня животных из контактного зоопарка в ТЦ в Грозном

23:54 19.09.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Пожарные спасли всех животных, которые находились в контактном зоопарке в загоревшемся здании торгово-развлекательного центра "Гранд-Парк" в Грозном, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Чечне.
"Все животные: кролики, попугаи, черепахи и шиншиллы спасены из здания торгово-развлекательного центра", - отметил представитель ведомства.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 700 квадратных метров. В 22.10 пожар был ликвидирован.
Людей эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.
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