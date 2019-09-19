В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense

По его словам, Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе. "Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", — отметил военный.

Детали разработанного Пентагоном плана Харригян раскрывать не стал. Как пишет Breaking Defense, в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.