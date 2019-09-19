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РИА Новости

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

23:45 19.09.2019 (обновлено: 06:27 20.09.2019)
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© РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Калининградской области
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
© РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает Breaking Defense.
По его словам, Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе. "Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", — отметил военный.
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Детали разработанного Пентагоном плана Харригян раскрывать не стал. Как пишет Breaking Defense, в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
Западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.
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ВВС СШАМинистерство обороны СШАРоссияСШАКалининградБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Я живу в Калининграде. В нашей области миллион жителей и ни один из этого миллиона не боится нападения НАТО или амеров. Мы все уверены в нашей боевой технике , авиации и ракетах размещённых вблизи нашего города. Мы знаем , что ракете Искандер потребуется не более 5 минут полёта до Гданьска , если амеры расположат там свою военную базу. И ещё : В прошлом году Путин заявил, что первая атомная лодка с беспилотным комплексом "Посейдон»" будет спущена на воду весной 2019 года . Так что вполне вероятно , что где- то в Атлантическом океане у берегов Америки , Посейдон лежит на дне и ждёт сигнала , чтобы стереть Америку с карты мира. Амерам об этом надо бы знать. Но кто же им об этом скажет ?
20 сентября, 00:12
Филя Ром
3271523013
Пентагону параллельно с разработкой планов по прорыву воздушной обороны в Калининграде надо подумать об организации такой же обороны (ни в коем случае не "Пэтриотами" - саудиты подтверждают) вокруг Йеллоустоуна. А то мало ли, вдруг наши древние ТУ-95 пощекочут нежное брюхо супервулкана.
19 сентября, 23:50
PAPoehavshyi Absol'utno
242220005
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