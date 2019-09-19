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РИА Новости

В Рыбинске спустили на воду четвертый катер "Грачонок"

23:28 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПротиводиверсионный катер "Грачонок" на специальных учениях Тихоокеанского флота
Противодиверсионный катер Грачонок на специальных учениях Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Противодиверсионный катер "Грачонок" на специальных учениях Тихоокеанского флота. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
"Стало доброй традицией встречаться по поводу спуска катеров. Совсем недавно со стапелей "Вымпела" сошли три катера типа "Грачонок". Нет сомнения, что эти катера, имея передовые технические возможности, займут достойное место в боевом порядке войск национальной гвардии", - приводятся в сообщении слова генерал-майора Сергея Просяника.
Отмечается, что чин освящения нового катера провел настоятель Вознесенско-Георгиевского храма протоирей Павел (Кравченко), который традиционно подарил экипажу катера икону.
В ведомстве отметили, что катера проекта "Грачонок" планируют запустить на боевое дежурство в Керченском проливе до конца 2019 года.
Военно-морской Андреевский флаг
Вчера, 04:41РИА Новости
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Противодиверсионные катера "Грачонок" способны выполнять задачи при волнении моря до пяти баллов и оборудованы специальным оборудованием, позволяющим обнаруживать подводные и надводные цели в 10 километрах. Они оснащены гидроакустической станцией и поисково-обследовательским комплексом, а также другим оборудованием, которое позволяет осматривать подводные объекты на глубине нескольких десятков метров. Также катера способны обеспечивать работу водолазов.
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РосгвардияЯрославская областьРыбинскБезопасность
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