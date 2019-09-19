В Рыбинске спустили на воду четвертый катер "Грачонок"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.

"Стало доброй традицией встречаться по поводу спуска катеров. Совсем недавно со стапелей "Вымпела" сошли три катера типа "Грачонок". Нет сомнения, что эти катера, имея передовые технические возможности, займут достойное место в боевом порядке войск национальной гвардии", - приводятся в сообщении слова генерал-майора Сергея Просяника.

Отмечается, что чин освящения нового катера провел настоятель Вознесенско-Георгиевского храма протоирей Павел (Кравченко), который традиционно подарил экипажу катера икону.

В ведомстве отметили, что катера проекта "Грачонок" планируют запустить на боевое дежурство в Керченском проливе до конца 2019 года.