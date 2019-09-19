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РИА Новости

Путину показали модель управления электросетевым комплексом Удмуртии

23:19 19.09.2019 (обновлено: 23:20 19.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Глава "Россетей" Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов познакомили президента РФ Владимира Путина с оптимальной моделью управления электросетевым комплексом Удмуртской республики, которую можно реализовать во всех российских регионах.
"В Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, для развития нужны новые мощности, и не просто мощности, а современный подход к управлению, в том числе цифровой", - отметил Бречалов.
Благодаря внедрению новой модели управления, добавил он, только по ижевским электрическим сетям удалось выручить 3,3 миллиарда рублей, которые будут направлены на ремонт детских садов, школ и больниц.
"Мы реализовали в Удмуртии целевую модель, каким образом должен функционировать электросетевой комплекс. Мы консолидировали сетевые активы на базе "Россетей" системообразующих компаний, интеллектуальное цифровое оперативно-технологическое управление реализовали и интегрируем к сетевому комплексу дорожное, уличное освещение, архитектурно-художественную подсветку", - сказал в свою очередь Ливинский.
По его словам, удалось сократить количество технологических нарушений. "Для потребителей это уже достигнутые эффекты: снижение показателей в два раза и сокращение времени технологического присоединения потребителей", - отметил глава "Россетей".
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За неполный 2019 год для компаний общий объем операционных затрат сократился на 10%. "Потери в сетях уменьшились до 5,86%", - сказал Ливинский.
Он рассказал, что "Россети", внедряя цифровые технологии, отошли от стандартного и традиционного функционирования сетевого комплекса.
"У нас все на базе отечественных программно-вычислительных комплексов, ничего зарубежного здесь нет: постоянный контроль состояния надежности, удаленный интеллектуальный контроль эксплуатационного состояния, дистанционное управление и оперативное переключения. И, конечно, автоматизированным контроль процесса эксплуатации", - добавил глава "Россетей".
По его словам, каналы связи защищены на 100 %, управление и наблюдение осуществляется на 80% объектов. "В течение трёх лет мы доведем до 100% полную наблюдаемость", - заверил Ливинский. Он отметил, что от внедрения цифровых технологий есть экономический эффект.
Ливинский особо подчеркнул, что никакого увеличения стоимости для конечного потребителя новая система не несет. "Это для нас табу, мы понимаем свою социальную роль, четко следуем задачам, которые определены государством. Все эффекты за счет синергии внутри, за счет оптимизации затрат", - отметил глава "Россетей".
Он добавил, что при масштабировании целевой модели на всю территорию присутствия "Россетей" в 80 субъектах поставлена задача в два раза уменьшить продолжительность перебоев в электроснабжении, на 30% уменьшить операционные затраты, на треть снизить потери в сетях.
"Мы акционерное общество, большая компания и планируем, чтобы росла капитализация, целевой параметр - увеличить ее в пять раз. По стратегии - до 2030 года, но думаю, что мы это сделаем быстрее", - сказал Ливинский.
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Павел ЛивинскийАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртияРоссияИжевскТехнологииЭкономика
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