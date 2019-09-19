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РИА Новости

В горевшем ТЦ в Грозном выявили семь нарушений противопожарной безопасности

23:14 19.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тушение пожара. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Семь нарушений противопожарной безопасности было выявлено в ходе последней проверки в ТЦ "Гранд парк" в Грозном, где в четверг произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания, потушили его в 22.10. Площадь составила, по данным МЧС, 700 квадратных метров. Пострадавших нет.
"В апреле 2018 года в ходе очередной проверки совместно с прокуратурой было выявлено 7 нарушений в ТЦ "Гранд парк" в Грозном", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что было возбуждено административное дело на должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, кроме того, был выписан штраф. По информации ведомства, очередная проверка была запланирована на 25 ноября.
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