В горевшем ТЦ в Грозном выявили семь нарушений противопожарной безопасности

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Семь нарушений противопожарной безопасности было выявлено в ходе последней проверки в ТЦ "Гранд парк" в Грозном, где в четверг произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания, потушили его в 22.10. Площадь составила, по данным МЧС, 700 квадратных метров. Пострадавших нет.

"В апреле 2018 года в ходе очередной проверки совместно с прокуратурой было выявлено 7 нарушений в ТЦ "Гранд парк" в Грозном", - говорится в сообщении.