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РИА Новости

США выслали двух кубинских дипломатов, работавших в миссии при ООН

23:10 19.09.2019 (обновлено: 23:32 19.09.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США выслали из страны двух кубинских дипломатов, работавших в миссии при ООН, за действия против национальной безопасности, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Сотрудникам миссии Кубы при ООН запрещено покидать Манхэттен (район Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН – ред.). Мы серьезно расцениваем любые действия против национальных интересов США", - написала она в Twitter.

На прошлой неделе Дональд Трамп продлил введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы, так как это "соответствует интересам США".
Прежний срок действия ограничений должен был завершиться 14 сентября.
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Отношения США и Кубы

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.
Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.
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Также МИД Кубы осудил высылку большой группы дипломатов из посольства в Вашингтоне, что серьезно ударило по работе самого кубинского диппредставительства, и решение отменить визиты официальных делегаций из США на Остров свободы.
После обострения ситуации в Венесуэле власти США регулярно обвиняют Кубу в поддержке президента Николаса Мадуро и вмешательстве во внутренние дела этой страны.
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