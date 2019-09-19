США выслали двух кубинских дипломатов, работавших в миссии при ООН

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США выслали из страны двух кубинских дипломатов, работавших в миссии при ООН, за действия против национальной безопасности, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Сотрудникам миссии Кубы при ООН запрещено покидать Манхэттен (район Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН – ред.). Мы серьезно расцениваем любые действия против национальных интересов США", - написала она в Twitter.

На прошлой неделе Дональд Трамп продлил введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы, так как это "соответствует интересам США".

Прежний срок действия ограничений должен был завершиться 14 сентября.

Отношения США и Кубы

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Также МИД Кубы осудил высылку большой группы дипломатов из посольства в Вашингтоне, что серьезно ударило по работе самого кубинского диппредставительства, и решение отменить визиты официальных делегаций из США на Остров свободы.