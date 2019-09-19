Россия обсуждает договоры об экстрадиции со странами Латинской Америки

"Запросов о выдаче из России в Аргентину или из Аргентины в Россию очень мало. За последние три года ни одного случая выдачи не было. У аргентинской стороны на рассмотрении сейчас четыре наших запроса. Надеемся, по ним будут приняты положительные решения", - сказал Захаров.