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РИА Новости

Россия обсуждает договоры об экстрадиции со странами Латинской Америки

22:34 19.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен - РИА Новости. Россия обсуждает заключение двусторонних договоров об экстрадиции с целым рядом стран Латинской Америки, включая Венесуэлу, Колумбию и Эквадор, сообщил журналистам замгенпрокурора РФ Алексей Захаров.
"Под эгидой Минюста России ведется работа по согласованию с зарубежными партнерами проектов двусторонних договоров о выдаче - с Венесуэлой, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Колумбией, Коста-Рикой, Парагваем, Эквадором", - сообщил он.
Кроме того, Россия работает над договорами о правовой помощи по уголовным делам с Бразилией, Доминиканской Республикой, Никарагуа, Парагваем, Уругваем.
Подобные договоры Россия подписала с Аргентиной в 2014 году.
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"Запросов о выдаче из России в Аргентину или из Аргентины в Россию очень мало. За последние три года ни одного случая выдачи не было. У аргентинской стороны на рассмотрении сейчас четыре наших запроса. Надеемся, по ним будут приняты положительные решения", - сказал Захаров.
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АргентинаПарагвайЭквадорДоминиканаУругвайНикарагуаВенесуэлаБразилияГватемала (республика)РоссияКоста-РикаКолумбияВ мире
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